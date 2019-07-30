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Пенисом нарисовал портрет участник шоу талантов в Австралии

16:45 30.07.2019 Фото: стоп кадр с видео
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Прикассо нарисовал портрет одного из членов жюри — Шейна Джейкобсона с помощью пениса, ягодиц и пресса. 70-летний мужчина создавал картину прямо на сцене, макая половой орган в краску. Зрители были шокированы происходящим на сцене.

Пенисом нарисовал портрет участник шоу талантов в Австралии
Манерой написания картины участник шоу возмутил зрителей

Выступление участника австралийского шоу Australia’s Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.

Прикассо нарисовал портрет одного из членов жюри — Шейна Джейкобсона (Shane Jacobson) с помощью пениса, ягодиц и пресса. 70-летний мужчина создавал картину прямо на сцене, макая половой орган в краску.

Члены жюри оценили талант Пэча и отдали за него свои голоса, однако не все телезрители остались довольны его выступлением. «Смотрели телевизор с моей десятилетней дочерью. Пришлось переключить канал. Разочарованы, что такое было показано во время, когда у экранов семьи», — пожаловалась одна из пользовательниц. «Пытаться предоставить всем равные возможности не значит позволять детям видеть подобное», — возмущался другой юзер.

Среди зрителей были и те, кто отнесся негативно к критике Прикассо. «Конечно же, нормально показывать детям, как засовывать мечи в горло или обливать себя горючей жидкостью, а как рисовать тем, что дала природа, — нет!» — иронично замечала Ducey.

В июне 2019 года иллюзионист напугал зрителей, похоронив себя заживо в эфире шоу талантов.

Источник: Лента.ру

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