Добровольная страховка жилья, регистрация машин и пенсии: Что изменится в жизни с 1 августа

В августе этого года в силу вступят сразу несколько законопроектов. Например, с 1 августа отменят госпошлину при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы.

Страхование жилья — новая строчка появится в платежках ЖКУ

В последний месяц лета этого года в силу вступят сразу несколько законодательных актов и регламентов, которые, так или иначе, отразятся на жизни граждан России. Больше всего новшеств будет касаться автомобилистов и владельцев недвижимости. Изменения ждут также работающих пенсионеров. Подробнее об этом – в материале «ФедералПресс».

Недвижимость

С 1 августа 2019 года значительная часть сделок с долевой собственностью сможет проходить без нотариального удостоверения. Согласно поправкам в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», владельцы долей в общей собственности при купле-продаже, дарении, обмене или выделении долей смогут ограничиться соглашением в простой письменной форме. При этом законодательство предусмотрело исключения из этого правила. Так, по-прежнему подлежат удостоверению нотариусами в обязательном порядке сделки по отчуждению недвижимости или долей в праве на нее, принадлежащей недееспособным и несовершеннолетним собственникам. Кроме того, если в результате сделки отчуждается доля только одного владельца, то нотариальное удостоверение потребуется.

Этот же закон позволяет оформить в совместную собственность квартиру, дом, земельный участок, комнату или долю в праве на эти объекты недвижимости на законных супругов в простой письменной форме. Но правило не работает, если супруги приобретают недвижимость в долевую собственность.

«Недооценивать значение нововведения нельзя. Долевая собственность достаточно распространена в России, согласно Росреестру в ЕГРН зарегистрировано более 65 млн прав общей долевой собственности физлиц. Поправки позволят гражданам, намеренным продать имущество быстро по обоюдному решению, реализовать свои права максимально оперативно и значительно сократить финансовые затраты на оформление сделки», – отмечает в комментарии «ФедералПресс» юрист-консультант Юрий Резник.

Тем временем Госдума приняла во втором чтении законопроект, ставящий под запрет продажу микродолей в квартирах. Этот документ предусматривает правило, согласно которому образование долей может быть ограничено. Размер доли должен позволять собственнику реализовать свои права на вселение при соблюдении установленной учетной нормы жилья. Предусмотрены и исключения из этого правила: приватизация, наследование, возникновение долевой собственности в соответствии с законом.

Также предусмотрено ограничение прав собственника по вселению в жилище третьих лиц (за исключением детей и родителей), если в результате нарушаются нормы обеспечения жильем. Предполагается, что данные нововведения, в том числе, помогут защитить граждан от рейдеров.

Кроме того, с 1 августа будет отменена государственная пошлина при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. В настоящее время размер пошлины составляет 200 рублей.

С 4 августа в платежках россиян за коммунальные услуги появится еще одна строка – страхование недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Однако пока это коснется жителей только семи регионов РФ: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областей. При этом страхование жилплощади останется добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно.

По новому закону ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, утвержденной Минстроем РФ. Те, кто откажутся от страховки, в случае ЧС смогут рассчитывать только на помощь государства. «Когда страхование жилья заработает в новом формате, на него обязательно будет спрос. Регионы заинтересованы в популяризации такого продукта, но, учитывая, что он абсолютно новый на рынке, его запуск требует многостороннего взаимодействия между участниками программы, включая оператора единой автоматизированной системы страхования жилых помещений, федеральные и региональные органы исполнительной власти, Банк России, страховщиков, Национальную перестраховочную компанию», – пояснила руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

Автомобили

Законодатели немного упростили жизнь и автомобилистам. Так, с августа 2019 года зарегистрировать приобретенный автомобиль можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера. Согласно федеральному закону «О государственной регистрации транспортных средств», ГИБДД больше не будет выдавать автомобильные номера.

Формат самих номерных знаков также изменится. К привычным госномерам добавят таблички, подходящие к мопедам, мотоциклам, ретроавтомобилям, а также японским и американским легковушкам и грузовикам. «Это событие долгожданное. Предполагалось, что новые номера начнут выдавать с января этого года, но все отложили. Существующий стандарт автономеров действует с 1993 года, он серьезно устарел. На российских дорогах сегодня гораздо больше иномарок, к которым российские номера просто не подходят. Принятый Росстандартом новый ГОСТ эти пробелы устраняет», – отмечает защитник прав автомобилистов Андрей Самедов.

Он напоминает, что осенью этого года в силу вступит еще одно новшество: с ноября поставить на учет автомобиль можно будет только при наличии электронного паспорта транспортного средства. Бумажные ПТС останутся в ходу, но выдавать их больше не будут.

Пенсии

С 1 августа этого года прибавку к пенсии получат все еще работающие пожилые россияне. Размер надбавки составит 244 рубля. Стоит отметить, что выплаты этой группе пенсионеров не индексировали с 2016 года. Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. В настоящее время для перерасчета используется три балла. Дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.

Перерасчет будет произведен на основе страхового стажа за прошедший год, за который и проводится доплата. В правительстве РФ заявляют, что процесс индексации выплат работающим гражданам потребует дополнительных затрат в 250 млрд рублей ежегодно. Поэтому августовский перерасчет сейчас является единственным механизмом увеличения пенсионного обеспечения для этой категории граждан.

Неработающие пенсионеры никаких дополнительных надбавок в этом году не получат. По данным правительства РФ, следующая запланированная индексация пенсии для неработающих пенсионеров ожидается только в 2020 году.

Таможня

В середине августа этого года изменятся правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. На территорию Российской Федерации теперь можно будет ввезти не больше пяти килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов. Для того чтобы беспрепятственно пересечь границу с более крупной партией указанных товаров, нужно будет получить специальные сопроводительные документы. При этом правила будут распространяться не только на всех пассажиров, передвигающихся по воздуху, земле и воде, но и на все почтовые отправления.

Источник: niasam