Вторая волна: Перекроют трассу Р-255 «Сибирь» из-за паводка в Иркутской области

Уровень воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках повысился до критических отметок. Из-за выхода воды реки Ия на проезжую часть 30 июля движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы в границах Тулуна закрыто до особого распоряжения.

МЧС эвакуируют людей

Спасатели вновь эвакуируют людей и животных в Иркутской области из-за второй волны паводка. В пресс-службе МЧС России сайту «Весь Искитим» рассказали, что из-за выхода воды реки Ия на проезжую часть 30 июля с 5 часов 30 минут местного времени движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» — км 1491+200 — км 1494+300 в границах Тулуна закрыто до особого распоряжения. Наблюдается подтопление двух участков дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно составляет 5 сантиметров.

Уровень воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках повысился до критических отметок. Из подтопленных районов Тулунского района была проведена эвакуация оставшегося населения и в настоящее время проводится объезд территории и вывоз животных. МЧС России оказывает адресную помощь населению, доставляет гуманитарную помощь в подтопленные в районы и проводит мониторинг сложившейся обстановки.

После первой волны на территории Иркутской области в 8 муниципальных районах в зоне бедствия оказались 20 населенных пунктов, подтоплены 663 приусадебных участка, 2 социально значимых объекта, один мост и 3 участка автодорог.