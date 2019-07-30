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Упростили порядок сделок с недвижимостью в России

16:15 30.07.2019 Фото: Pixabay
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С 31 июля нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

Упростили порядок сделок с недвижимостью в России
Больше не понадобится посещать нотариуса при заключении некоторых сделок

31 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика».

Данным законом были внесены изменения в ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые отменяют обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности.
С 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке (договоры дарения, купли-продажи, мена и др.); при заключении договора ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке; при заключении договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

Вместе с тем, вышеуказанные сделки, заключенные до 31 июля 2019 года и представленные на государственную регистрацию после указанной даты, должны быть нотариально удостоверены.

Сделки по отчуждению отдельных долей (одной доли либо нескольких долей, но не всех) или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключенные не с кредитными организациями, подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Источник: недвижимость

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