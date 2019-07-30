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За «вмешательство» в выборы США политики предложили расширить санкции против России

17:30 30.07.2019 Фото: Википедия
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Сенаторы предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за «вмешательство в выборы» против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.

За вмешательство в выборы США политики предложили расширить санкции против России
Предлагается включить в пакет санкции против «олигархов и высокопоставленных политических фигур»

Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за «вмешательство в выборы» против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.

Соответствующее письмо к профильным комитетам сенаторы опубликовали в понедельник.

Палата представителей и сенат сейчас занимаются согласованием обширного оборонного бюджета. В нем могут быть прописаны нормы, не относящиеся непосредственно к обороне.

Рубио и ван Холлен указывают, что в версии военного бюджета, которая рассматривается палатой представителей, содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс. В ней предлагается уже сейчас запретить американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Также поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.

«Хотя поправка Шермана и Уотерс — это шаг в правильном направлении, мы считаем, что ее нужно изменить и укрепить», — заявляют сенаторы. Они отмечают, что из-за хорошей фискальной дисциплины российского бюджета влияние санкций против суверенных долговых обязательств России будет ограниченным — у нее, в частности, небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты.

«Кроме того, заявляя, что санкции будут последствием за будущее вмешательство, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее», — считают сенаторы Рубио и ван Холлен.

В связи с этим они предлагают вводить санкции против суверенного долга только в том случае, если будет установлено повторное вмешательство в выборы со стороны России. При этом Рубио и ван Холлен требуют предусмотреть за то же «вмешательство» дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

Также предлагается включить в пакет санкции против «олигархов и высокопоставленных политических фигур», которые, по мнению нацразведки США, могли бы стоять за вмешательством в выборы. Все эти положения входят в предложенный сенаторами законопроект об усилении санкций, известный под аббревиатурой DETER. Этот законопроект пока не получил хода в конгрессе.

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает.

Источник: РИА Новости

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