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Гибель людей и пожары из-за аномальной жары предрекает МЧС в Бердске

13:30 30.07.2019 Фото: tOrange.biz
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С 29 июля по 4 августа 2019 года в регионе ожидается жаркая погода с максимальными температурами +30 о С и выше.

Гибель людей и пожары из за аномальной жары предрекает МЧС в Бердске
В жару избегайте тяжелых физических нагрузок, прямых солнечных лучей

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 29 июля по 04 августа 2019 года в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 о С и выше. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах, сообщает региональный МЧС.

В жару избегайте тяжелых физических нагрузок, прямых солнечных лучей, старайтесь чаще находиться в тени и пить больше негазированной воды. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на водоемах, отказаться от алкоголя, не купаться в незнакомых местах и на необорудованных пляжах, нужно постоянно следить за детьми. При проветривании помещений в жаркую погоду не оставляйте детей одних в комнате – не подвергайте своего ребенка угрозе падения из окна. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери, чтобы проветрить. Никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Пожарные также призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности. Будьте осторожны, возникновению и быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и зной. Не поджигайте траву на полях или в лесах. Учитывайте, что в сухую погоду природный пожар может вызвать даже выброшенная из окна автомобиля сигарета.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «01», с сотового – «101», 112. Телефон доверия МЧС по Новосибирской области: 23-99-999.

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