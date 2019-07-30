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Впал в кому школьник после укуса клеща в Новосибирске

12:30 30.07.2019 Фото: vk.com
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Юноша попал в больницу в начале июля. Врачи сообщили родителям, что у парня клещевой энцефалит. Когда и где клещ прополз и навредил парню, никто не знает.

Впал в кому школьник после укуса клеща в Новосибирске
На лечение парня требуются дорогостоящие лекарства из Германии

17-летний школьник, ученик 10 класса новосибирской школы №155, впал в кому после укуса клеща, информация появилась в сообществе «Ключ-Камышенское плато» в социальной сети «Вконтакте».

Юноша попал в больницу в начале июля. Врачи сообщили родителям, что у парня клещевой энцефалит. Когда и где клещ прополз и навредил парню, никто не знает.

«Родные обеспокоены и просят неравнодушных помочь их старшему сыну. На лечение Сунатулло требуются дорогостоящие лекарства из Германии», — рассказали в сообществе

Родители пострадавшего обратились к соседям с просьбой о финансовой помощи. Все подробности – по ссылке.

Источник: nsktv

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