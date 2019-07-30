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Вице-президент «Ростелекома» вошел в состав жюри конкурса «Сибирь.ПРО»

10:15 30.07.2019
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Определен состав жюри межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе уже четырнадцатый год подряд.

Вице президент «Ростелекома» вошел в состав жюри конкурса «Сибирь.ПРО»

Оценивать работы участников в том числе будет Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», который становится экспертом этого состязания уже не в первый раз.

«Компания “Ростелеком” — традиционный генеральный партнер конкурса. В 2019 году мы представляем на проекте сразу две номинации. В категории “Молодая Сибирь” будет определен лучший материал, посвященный молодым и талантливым профессионалам, а звание победителя в номинации “Цифровая Сибирь” разыграют журналисты, которые рассказывают о цифровизации и “умных” информационных системах. Как показала практика прошлых конкурсов, эти темы сейчас на пике актуальности, и я уверен, что по-настоящему интересных работ будет много», — отметил Николай Зенин.

В жюри также вошли депутат Государственной Думы РФ Татьяна Алексеева, член федеральной Общественной палаты Валерий Васильев, председатель правления Новосибирской региональной организации общества «Знание» России Галина Гриднева, директор Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Сергей Сверчков, а также руководители крупных промышленных предприятий Сибири, представители органов власти и профессиональные журналисты.

Главной идеей «Сибирь.ПРО» в этом году стала тема «НацПРОект». Подать заявку можно по любой из 20 номинаций, каждая из которых раскрывает потенциал национальных проектов или посвящена развитию отдельных отраслей экономики. Творческие работы журналистов принимаются до 31 июля 2019 года, итоги XIV конкурса подведут осенью этого года.

Справка. За 13 лет в проекте «Сибирь.ПРО» приняли участие около 600 средств массовой информации и 4 тысячи журналистов, члены жюри за это время успели проверить 10 тысяч работ по 58 номинациям. С 2006 года победителями конкурса стали более 300 журналистов, авторских групп и средств массовой информации из регионов Сибирского федерального округа. Больше всего победителей работает в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.

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