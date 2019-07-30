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Почти 21 млн россиян выживает на 10,7 тыс. рублей в месяц

13:00 30.07.2019 Фото: Pixabay
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Величина прожиточного минимума и увеличилось на 7,2%, а в след за ней вырос и индекс потребительских цен – на 5,2%.

Почти 21 млн россиян выживает на 10,7 тыс. рублей в месяц
В I квартале 2019 г. доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения

В I квартале 2019 г. доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 млн чел. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в I квартале 2019 г. – 10 753 руб. и уточненная в марте 2019 г. методология оценки денежных доходов населения.

В I квартале 2018 г., при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 млн чел.

Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В частности величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 038 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

Более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

При этом, первый квартал каждого года чаще всего является наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В частности, в 2015 году показатель I квартала составлял 15,9% (в течение года снизился до 10% в IV квартале), в 2016 году – 16% (также снизился до 10,1% в IV квартале), в 2017 году – 15% (снижение до 9,9% к IV кварталу 2017 года).

Источник: gks

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От редакции

Вы можете назвать себя бедными?

Аноним, 30 июля 2019 14:03
20,9 миллионов нищих - это больше, чем население соседнего Казахстана, это почти как целая Румыния, две Греции или три Дании. "Достойные" масштабы!
реальные зарплаты не растут 11 лет. Застой дольше чем при Брежневе. Только при нем цены не росли, а при путине все дорожает.

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