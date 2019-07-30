Почти 21 млн россиян выживает на 10,7 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума и увеличилось на 7,2%, а в след за ней вырос и индекс потребительских цен – на 5,2%.

В I квартале 2019 г. доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения

В I квартале 2019 г. доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 млн чел. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в I квартале 2019 г. – 10 753 руб. и уточненная в марте 2019 г. методология оценки денежных доходов населения.

В I квартале 2018 г., при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 млн чел.

Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В частности величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 038 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

Более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

При этом, первый квартал каждого года чаще всего является наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В частности, в 2015 году показатель I квартала составлял 15,9% (в течение года снизился до 10% в IV квартале), в 2016 году – 16% (также снизился до 10,1% в IV квартале), в 2017 году – 15% (снижение до 9,9% к IV кварталу 2017 года).

Источник: gks