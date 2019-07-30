Путин взял на контроль рост тарифов в регионах по ЖКУ

Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов в регионах

Глава государства в понедельник провел встречу с главой ведомства Игорем Артемьевым. В начале разговора президент указал на то, что люди продолжают жаловаться на рост тарифов. В частности, Путин сослался на обращения россиян во время «Прямой линии». В ответ глава ФАС рассказал, что по ЖКХ уже вышло постановление правительства, которое запрещает устанавливать тарифы выше, чем установил кабмин.

«В тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обоснованного, и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, и мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность», — пояснил Артемьев.

Прошлое повышение тарифов в регионах России он объяснил наследием 90-х. По его словам, принятые тогда законы, оставили «12 «дырок в законодательстве», которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно превышать установленные правительством индексы. Но сейчас, подытожил глава ФАС, благодаря поручениям президента и премьер-министра, эта 20-летняя история завершена.

Владимир Путин не согласился с таким выводом. «Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на «Прямую линию», — отреагировал он на доклад Артемьева. Глава ФАС, в свою очередь, рассказал, что в Омске, откуда поступила жалоба, решение местных властей о повышении тарифов было принято до постановления правительства. «Оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза», — пояснил Артемьев. Путин еще раз подчеркнул, что люди должны видеть, как принимаемые решения работают в реальной жизни.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются», — призвал он.

Источник: РГ