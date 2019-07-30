30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Бродячих животных обяжет передавать в приюты Госдума

13:45 30.07.2019 Фото: Pixabay
0

Авторы инициативы считают, что тем субъектам РФ, где приюты для животных еще не созданы, потребуется значительное количество времени и финансов для их строительства.

Бродячих животных обяжет передавать в приюты Госдума
Бесхозных животных будут передавать в приюты

Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой в конце прошлого года. Согласно статьям 16 и 18 этого закона, животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

«Имеются основания полагать, что в настоящее время лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать указанным требованиям (в случае принятия постановления правительства Российской Федерации в редакции, предложенной в соответствующем проекте) к 1 января 2020 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, считают авторы инициативы, тем субъектам РФ, где приюты для животных еще не созданы, для их строительства потребуется значительное количество времени и финансов.

«С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бродячих собак станет меньше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФонтаном хлещет 8 дней вода из труб в СНТ "Чайка" Бердска
15:00 30-07-2019
Фонтаном хлещет 8 дней вода из труб в СНТ
Зубная паста "Новый жемчуг" попала в черный список Росконтроля
14:45 30-07-2019
Зубная паста
Как зачать ребенка?
14:44 30-07-2019
Как зачать ребенка?
Отекают ноги: ложитесь после работы и поднимите их вверх, полностью расслабив
14:36 30-07-2019
Отекают ноги: ложитесь после работы и поднимите их вверх, полностью расслабив
Вторая волна: Перекроют трассу Р-255 "Сибирь" из-за паводка в Иркутской области
14:30 30-07-2019
Вторая волна: Перекроют трассу Р-255
Бердск лишился 77 млн рублей на благоустройство городского парка
14:29 30-07-2019
Бердск лишился 77 млн рублей на благоустройство городского парка
Погряз в долгах: Можно ли законно списать долги по займам и кредитам, что делать, если нет денег, а платить надо?
14:27 30-07-2019
Погряз в долгах: Можно ли законно списать долги по займам и кредитам, что делать, если нет денег, а платить надо?
Собственник платит за вывоз мусора только по адресу, где образуются отходы
14:20 30-07-2019
Собственник платит за вывоз мусора только по адресу, где образуются отходы
БердскДень ВДВ отметят десантники 2 августа в Бердске
14:15 30-07-2019
День ВДВ отметят десантники 2 августа в Бердске
Кабинеты врачей для пожилых людей появятся в Новосибирской области к 2024 году
14:00 30-07-2019
Кабинеты врачей для пожилых людей появятся в Новосибирской области к 2024 году