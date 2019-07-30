Бродячих животных обяжет передавать в приюты Госдума

Авторы инициативы считают, что тем субъектам РФ, где приюты для животных еще не созданы, потребуется значительное количество времени и финансов для их строительства.

Бесхозных животных будут передавать в приюты

Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой в конце прошлого года. Согласно статьям 16 и 18 этого закона, животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

«Имеются основания полагать, что в настоящее время лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать указанным требованиям (в случае принятия постановления правительства Российской Федерации в редакции, предложенной в соответствующем проекте) к 1 января 2020 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, считают авторы инициативы, тем субъектам РФ, где приюты для животных еще не созданы, для их строительства потребуется значительное количество времени и финансов.

«С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости