30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Серега, верни деньги: Не заплатили за жилье и съехали с чужими вещами квартиранты в Бердске

17:08 30.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
9 1

Арендодатели нашли бывших жильцов в дачном домике без отопления и электричества. Долги они платить не собираются — нечем. И им совсем не стыдно.

Серега, верни деньги: Не заплатили за жилье и съехали с чужими вещами квартиранты в Бердске
Татьяна намерена через суд вернуть долг с квартирантов

Съехала со съемной квартиры, не заплатив за месяц, в том числе за услуги ЖКХ, семья с двумя детьми в Бердске.

Так получилось, что свекровь бердчанки Татьяны переехала на какое-то время к своей матери. В центре города осталась пустовать квартира. Решили сдавать ее квартирантам, все же лишними деньги за аренду у молодой семьи с ребенком не будут. Дали объявление. На которое откликнулась семья с двумя детьми-учениками младших классов.

Будущие арендаторы рассказали, что занимались своим делом, но бизнес прогорел, и они остались у разбитого корыта. Арендодателям Олеся и Сергей показались людьми приличными, они составили с ними договор, предварительно проконсультировавшись у юриста, и вручили ключи от меблированного жилья.

— За один месяц они заплатили, когда подошло время оплаты за второй месяц, сказали, что нет денег. Мы посоветовали им найти нужную сумму, иначе придется съезжать. Квартиранты попросили подождать до 20 числа. Мы вошли в их положение, согласились подождать. Но в назначенное время их телефоны отключились и в квартире мы их не нашли. Но их вещи остались. Мы при соседях сменили дверной замок и начали искать квартирантов через знакомых. Узнали, что живут они в домике в одном из СНТ. Мы два дня с супругом их искали, спрашивали у дачников. Нашли. Пришли в полуразвалившийся домишко без отопления и электричества. Сергей спит пьяный. Олеся стала жаловаться, что у них ничего нет, просила войти в положение. Дети голодные. Наша знакомая рассказала, что дает этой семье лапшу быстрого приготовления, которой обычно кормят собак. Настал день, когда Сергей с Олесей обратились к нам и попросили забрать из квартиры документы. Мы разрешили. Сергей пришел и забрал документы. Договорились, что 10 числа они вывезут свои вещи. В тот день в квартиру отправили моего отца, чтобы квартиранты не прихватили ничего лишнего. Они заверили, что на сборы им потребуется два дня. Но втихушку вызвали грузчиков, отцу заговорили зубы, и все же прихватили с собой не только свои вещи, но и шторы, и посуду, и другие мелочи, в том числе ключи от домофона, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

Не стыдно

Когда бердчанка стала стыдить бывшую квартирантку и говорить, что квартиру они сдали не от хорошей жизни, та лишь засмеялась и сказала, что, мол, это их проблемы, а не ее. Тогда-то бердчанка окончательно убедилась в том, что долг возвращать квартиранты не собираются. Татьяна написала заявление в полицию. Теперь собирается подавать иск в мировой суд.

Татьяна призналась, что обратиться в правоохранительные органы ее заставил не только не оплаченный долг, но и страх. После того, как жильцы съехали, они с мужем обнаружили надпись на дверях квартиры и стене рядом с ней: «Серега, верни деньги, сука!». Теперь бердчанка боится, что квартиру могут поджечь. Поэтому оставила в дверях записку: «Серега здесь больше не живет».

— Я хочу, чтобы мне вернули деньги за аренду. Вещей мне не жалко, попросили бы по-человечески, сама дала бы. Хочу предупредить других арендаторов: лучше проверяйте потенциальных жильцов. А не то может случиться такая же ситуация, как и у нас, — акцентирует Татьяна.

В полицию с аналогичными ситуациями обращаются редко

По словам начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова, подобные заявления на квартирантов, съехавших из жилья и не заплативших за аренду поступают, но их не много.

— Люди к нам обращаются и мы смотрим, есть ли там наличие признаков состава преступления, мошенничества. Если нет, тогда принимаем решение об отказе уголовного дела и рекомендуем обратиться в суд в гражданском порядке. Ведь есть арендодатель, есть квартиросъемщик, то есть гражданско-правовые отношения. Человеку необходимо обратиться в суд в гражданском порядке и написать заявление. Если нарушаются права человека, например его оскорбляют и ругают матом, тогда мы будем разбираться и принимать решение в соответствие с административным законодательством, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Видимо, не всегда арендодатели идут до конца и взыскивают через суд с бывших квартирантов долги. А может, идут с ними на мировое соглашение. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Александр Федотов, исполнительные листы на взыскания долгов по квартплате с бывших квартиросъемщиков в пользу арендодателей поступают в их отдел крайне редко.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы попадали в подобную ситуацию?

Аноним, 29 июля 2019 20:27
Хорошая история для желающих почувствовать себя рантье
Аноним, 29 июля 2019 20:44
Я узнала в этой истории квартирантов своей мамы. Два года назад эта пара снимала студию в "раздольном". Вещи правда не вынесли, но долг за аренду и за ЖКХ оставили приличный. На самом деле у них трое детей. На них уже обращали свое внимание сотрудники опеки.
Аноним, 29 июля 2019 21:03
Путин, верни деньги!!!!!!
Если ты позволяешь своим приватным мошенникам совершать такие преступления, которые не прописаны в кодексе УК РФ, о ты с ними заодно!
Гость, 29 июля 2019 21:17
У полиции опять: А мы чё?? А мы ничё???
Аноним, 30 июля 2019 09:40
Долг по квартплате это одно, а вот когда вынесли вещи, то это уже кража, только надо их оценить подороже и полиции придется возбуждать уг.дело и искать злодеев... Правда будут стараться уболтать потерпевших не заявлять про вещи, но тут надо настаивать на своём, а то иначе, как всегда, будет очередной фирменный отказной от конторы Соколова.
алексей, 30 июля 2019 10:25
Товарищи, вы фамилии героев-квартиросъёмщиков сообщить не можете? Сделайте доброе дело для других людей ! А то одни разговоры ни о чем...
назарик, 30 июля 2019 10:28
пока суда не было, вина законом не доказана - какое может быть озвучивание фамилий?
Лёка, 30 июля 2019 11:33
Интересно, а эта Татьяна собиралась оплачивать налог от сдачи квартиры в аренду, договор в налоговой зарегистрировала, или как всегда, все в черную, а как их обманули, так про закон сразу вспомнила? И надписи на стене подъезда после своих квартирантов думает закрашивать? Или ремонт будут делать за счет остальных жильцов? У нас в подъезде тоже несколько арендаторов живет, имущество общее не берегут, все углы и стены оббиты, мусорят в подъезде. А хозяевам тоже плевать - они в другом месте живут. Давно пора эту незаконную аренду прижать.
Нолик, 30 июля 2019 13:39
А что с их взять? Почки и печень? Так они алкоголем убиты.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате
18:35 30-07-2019
«Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате
Сыр не может быть дешевым: Как выбрать сыр в магазине России
18:33 30-07-2019
Сыр не может быть дешевым: Как выбрать сыр в магазине России
БердскСо дня на день заработают светофоры на реконструированной ул. Лунной в Бердске
18:00 30-07-2019
Со дня на день заработают светофоры на реконструированной ул. Лунной в Бердске
Справили нужду на "Вечный огонь" подростки в Саратовской области
17:45 30-07-2019
Справили нужду на
На что обращать внимание в салонах красоты и маникюрных кабинетах?
17:44 30-07-2019
На что обращать внимание в салонах красоты и маникюрных кабинетах?
БердскВыпускница-2019 из Бердска: Медаль на одной морковке не заработаешь! 2
17:30 30-07-2019
Выпускница-2019 из Бердска: Медаль на одной морковке не заработаешь!
За "вмешательство" в выборы США политики предложили расширить санкции против России
17:30 30-07-2019
За
Путин ужесточил закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей
17:25 30-07-2019
Путин ужесточил закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей
БердскТруп вояки с огнестрельным ранением нашли в доме Бердска
17:21 30-07-2019
Труп вояки с огнестрельным ранением нашли в доме Бердска
БердскРежиссер из Бердска: Театр ревнует и не терпит малейшего намека на предательство
17:15 30-07-2019
Режиссер из Бердска: Театр ревнует и не терпит малейшего намека на предательство