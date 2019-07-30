Серега, верни деньги: Не заплатили за жилье и съехали с чужими вещами квартиранты в Бердске

Арендодатели нашли бывших жильцов в дачном домике без отопления и электричества. Долги они платить не собираются — нечем. И им совсем не стыдно.

Татьяна намерена через суд вернуть долг с квартирантов

Съехала со съемной квартиры, не заплатив за месяц, в том числе за услуги ЖКХ, семья с двумя детьми в Бердске.

Так получилось, что свекровь бердчанки Татьяны переехала на какое-то время к своей матери. В центре города осталась пустовать квартира. Решили сдавать ее квартирантам, все же лишними деньги за аренду у молодой семьи с ребенком не будут. Дали объявление. На которое откликнулась семья с двумя детьми-учениками младших классов.

Будущие арендаторы рассказали, что занимались своим делом, но бизнес прогорел, и они остались у разбитого корыта. Арендодателям Олеся и Сергей показались людьми приличными, они составили с ними договор, предварительно проконсультировавшись у юриста, и вручили ключи от меблированного жилья.

— За один месяц они заплатили, когда подошло время оплаты за второй месяц, сказали, что нет денег. Мы посоветовали им найти нужную сумму, иначе придется съезжать. Квартиранты попросили подождать до 20 числа. Мы вошли в их положение, согласились подождать. Но в назначенное время их телефоны отключились и в квартире мы их не нашли. Но их вещи остались. Мы при соседях сменили дверной замок и начали искать квартирантов через знакомых. Узнали, что живут они в домике в одном из СНТ. Мы два дня с супругом их искали, спрашивали у дачников. Нашли. Пришли в полуразвалившийся домишко без отопления и электричества. Сергей спит пьяный. Олеся стала жаловаться, что у них ничего нет, просила войти в положение. Дети голодные. Наша знакомая рассказала, что дает этой семье лапшу быстрого приготовления, которой обычно кормят собак. Настал день, когда Сергей с Олесей обратились к нам и попросили забрать из квартиры документы. Мы разрешили. Сергей пришел и забрал документы. Договорились, что 10 числа они вывезут свои вещи. В тот день в квартиру отправили моего отца, чтобы квартиранты не прихватили ничего лишнего. Они заверили, что на сборы им потребуется два дня. Но втихушку вызвали грузчиков, отцу заговорили зубы, и все же прихватили с собой не только свои вещи, но и шторы, и посуду, и другие мелочи, в том числе ключи от домофона, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

Не стыдно

Когда бердчанка стала стыдить бывшую квартирантку и говорить, что квартиру они сдали не от хорошей жизни, та лишь засмеялась и сказала, что, мол, это их проблемы, а не ее. Тогда-то бердчанка окончательно убедилась в том, что долг возвращать квартиранты не собираются. Татьяна написала заявление в полицию. Теперь собирается подавать иск в мировой суд.

Татьяна призналась, что обратиться в правоохранительные органы ее заставил не только не оплаченный долг, но и страх. После того, как жильцы съехали, они с мужем обнаружили надпись на дверях квартиры и стене рядом с ней: «Серега, верни деньги, сука!». Теперь бердчанка боится, что квартиру могут поджечь. Поэтому оставила в дверях записку: «Серега здесь больше не живет».

— Я хочу, чтобы мне вернули деньги за аренду. Вещей мне не жалко, попросили бы по-человечески, сама дала бы. Хочу предупредить других арендаторов: лучше проверяйте потенциальных жильцов. А не то может случиться такая же ситуация, как и у нас, — акцентирует Татьяна.

В полицию с аналогичными ситуациями обращаются редко

По словам начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова, подобные заявления на квартирантов, съехавших из жилья и не заплативших за аренду поступают, но их не много.

— Люди к нам обращаются и мы смотрим, есть ли там наличие признаков состава преступления, мошенничества. Если нет, тогда принимаем решение об отказе уголовного дела и рекомендуем обратиться в суд в гражданском порядке. Ведь есть арендодатель, есть квартиросъемщик, то есть гражданско-правовые отношения. Человеку необходимо обратиться в суд в гражданском порядке и написать заявление. Если нарушаются права человека, например его оскорбляют и ругают матом, тогда мы будем разбираться и принимать решение в соответствие с административным законодательством, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Видимо, не всегда арендодатели идут до конца и взыскивают через суд с бывших квартирантов долги. А может, идут с ними на мировое соглашение. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Александр Федотов, исполнительные листы на взыскания долгов по квартплате с бывших квартиросъемщиков в пользу арендодателей поступают в их отдел крайне редко.