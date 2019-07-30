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Кабинеты врачей для пожилых людей появятся в Новосибирской области к 2024 году

14:00 30.07.2019 Фото: tOrange.biz
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В регионе уже есть один гериатрический центр на базе Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн, а также открыты 22 кабинета врача-гериатра — 12 из них в муниципальных районах.

Кабинеты врачей для пожилых людей появятся в Новосибирской области к 2024 году
Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области составляет 71,6 лет

Центральные больницы всех 30 районов Новосибирской области к 2024 году по национальному проекту «Демография» оснастят кабинетами врачей-гериатров, занимающихся лечением и профилактикой болезней старческого возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В регионе уже есть один гериатрический центр на базе Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн, а также открыты 22 кабинета врача-гериатра — 12 из них в муниципальных районах. В медучреждениях региона работает 21 врач-гериатр, общая коечная мощность — 156 человек. Существующая сеть не полностью покрывает необходимость в таких специалистах.

«К 2024 году в Новосибирской области будут функционировать 51 кабинет врача-гериатра», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения ТАСС пояснили, что к 2024 году такие кабинеты будут в каждом районе области.

Кабинеты уже открыты в Карасукском, Купинском, Барабинском районе, городах Бердск и Новосибирск. Откроются в 2020 году еще семь кабинетов: в Чулымской, Северной, Обской, Мошковской, Убинской, Чановской ЦРБ, а также в Городской клинической больнице № 11 Новосибирской области. В 2021 году ожидается еще 11 кабинетов, один из них откроют в Новосибирске, остальные — в районах области, в том числе находящихся далеко от облцентра: Маслянинском, Чистоозерном, Болотнинском, Татарском, Усть-Таркском, Венгеровском, Доволенском, Кочковском и Колыванском. Их также разместят в центральных районных больницах.

О гериатрии

Гериатрические центры создаются в России по проекту «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Он предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание — как на дому, так в стационарной и полустационарной форме.

Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области составляет 71,6 лет. В регионе наблюдается высокая смертность из-за онкологических заболеваний, которая, по данным регионального Минздрава, составляет 218 случаев на 100 тыс. населения, а показатели по выявлению новых пациентов с ВИЧ за 2018 год оказались в 2,5 раза выше среднероссийского показателя заболеваемости.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале «Будущее России. Национальные проекты»

Источник: ТАСС

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