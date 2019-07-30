Вспомнили творчество Василия Шукшина его гости на Алтае

А ансамбль народной песни «Златица» ДК «Молодость» Искитима за высокое исполнительское мастерство и пропаганду народного творчества завоевал Диплом Лауреата фестиваля «В гостях у Шукшина».

Ежегодно в селе Сростки Алтайского края проводится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Бийский район — малая родина знаменитого писателя, актера, кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина. Именно здесь, в селе Сростки Алтайского края, ежегодно проводится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», рассказали сайту «Курьер. Среда. Бердск» специалисты методкабинета МБУ ДК «Молодость».

В рамках столь масштабного мероприятия проходят творческие встречи с писателями, актерами, показы кинофильмов, художественно-публицистические программы, выставки народных ремесленников, мастер-классы по традиционной русской культуре, тематические экскурсии по памятным местам села Сростки, песенный фестиваль «В гостях у Шукшина».

Фестиваль проводится с целью популяризации творческого наследия В.М.Шукшина, выявления и поддержки самобытных коллективов и исполнителей, работающих в жанре народной и эстрадной песни, популяризации их творчества, расширения и укрепления творческих контактов между коллективами и исполнителями разных регионов Алтайского края, Сибири и Российской Федерации. В минувшие выходные, здесь, в Сростках собрались участники фестиваля — коллективы и исполнители народно-певческого и эстрадного направлений, авторы-исполнители из различных регионов России.

Искитим представлял Ансамбль народной песни «Златица» ДК «Молодость». За высокое исполнительское мастерство и пропаганду народного творчества коллектив завоевал Диплом Лауреата фестиваля «В гостях у Шукшина».