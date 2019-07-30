Выпускница-2019 из Бердска: Медаль на одной морковке не заработаешь!



Готовится к ЕГЭ медалистка советует начинать за два года до экзамена

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о бердских выпускниках. Анна Печенкина — одна из 49 выпускников, которой 27 июня мэр Бердска вручил медаль «За успехи в учении».

— Я всегда училась хорошо. С первого класса. Очень расстраивалась, когда в четвертях выходили четверки. В учебе многое зависит от самого ребенка, от его желания. Огромную роль играют родители, которые правильно настраивают, создают дома нужную атмосферу. В которой ребенку должно комфортно заниматься и развиваться. Родители говорили мне «Доча, надо». Я была послушным ребенком и раз старшие говорят, что надо, значит, надо,- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» отличница.

Анна училась в разных школах Новосибирской области, а в 11 классе перешла в лицей №6 Бердска:

— Мне лицей сразу очень понравился. Дружественная атмосфера в классе, замечательные преподаватели. Учителя поразили не только знаниями, а способом подачи информации. Педагог не просто рассказывал материал ярко и интересно, но и проявлял заинтересованность в том, как ученик его усвоит.

Занятиям по ЕГЭ Анна посвящала несколько часов в день.

— Выпускникам советую готовиться к экзаменам желательно за два, три года до окончания школы. ЕГЭ — непростое испытание. Не думаю, что банальное прорешивание может дать результаты. Стоит, прежде всего, начать с повторения школьных материалов. Откопать старые тетради и пролистать их еще раз. Заполнить пробелы, а потом при выполнении заданий отмечать свои слабые места и их подтягивать, — посоветовала медалистка.

10 баллов плюс к медали

В настоящее время активно обсуждается законопроект, который позволит увеличить количество баллов за медаль «За особые успехи в учении» к ЕГЭ. Анна порассуждала на эту тему в беседе с «Курьер. Среда. Бердск»:

— За 11 лет хорошей учебы пять дополнительных баллов при поступлении в вуз — это маловато. Пусть будет хотя бы 10. Это станет прекрасным стимулом для школьников, чтобы стремиться повысить свою успеваемость.

Девушка не приемлет увлечение подростками диетами и отказ от мяса:

— Я считаю мясо надо есть, особенно тем, кто живет в Сибири. Я люблю курицу, свинину. Ем мясо практически каждый день. Белок придает силы и улучшает мозговую деятельность. Я не представляю, что я получила бы медаль на одной морковке. Хотите стать медалистом? Ешьте мясо!

Японцы уносят экскременты домой

В свободное время девушка сочиняет. По ее мнению, пока у нее маловато опыта, чтобы писать про людей и переживания. Она планирует когда-нибудь написать что-нибудь стоящее в виде романа в жанре магического реализма, где придуманные герои живут в придуманном мире, но их волнуют непридуманные проблемы.

Одна из последних прочитанных книг — «Дом, в котором..» Мариам Петросян.

— Сейчас — это моя любимая книга. Она привлекает меня своей нестандартностью. Главные герои обычных произведений, как правило, особенные дети или люди со сверхспособностями. Эта первая из мною прочитанных книг о детях-инвалидах, где блестяще раскрыта тема и сделан акцент на то, что с ограниченными возможностями — это обычные дети и подростки, как и все остальные, — размышляет горожанка.

Девушка планирует поступать в НГУЭУ на факультет «Зарубежное регионоведение». Бердчанку привлекает восточная культура, архитектура, искусство и менталитет. Она мечтает побывать в Японии, Китае и Корее.

— Когда был чемпионат мира по футболу, туда приезжали японцы, они убрали все за собой. Для них это считается нормой. В одной из телевизионных передач я видела, что в стране восходящего солнца всегда убирают за собаками и не выбрасывают экскременты в урну, а относят их домой. Через 11 лет я, возможно, буду переводчиком. Буду жить в большом городе — Новосибирске или Санкт-Петербурге, — рассуждает героиня.

Автор видео Елена Белоусова

