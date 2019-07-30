Штраф в 10 тыс. рублей за автоподставу грозит россиянам

Законопроект, направленный на борьбу с мошенниками в случае оставления места ДТП, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Его можно расценивать как смягчение наказания для оставивших место ДТП в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников.

В России хотят смягчить наказание за оставление места ДТП

Законопроект, направленный на борьбу с автоподставами в случае оставления места ДТП, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Поправками в КоАП парламентарии предлагают альтернативное наказание за оставление места ДТП. Если закон найдет поддержку большинства, то оставление места ДТП повлечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Введение штрафа, отмечают авторы, можно расценивать как смягчение наказания для оставивших место дорожно-транспортного происшествия в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников.

Парламентарии обратили внимание на то, что водители не всегда осознают, что покидают место ДТП.

«Это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума. Обвинить водителя в том, что он умышленно покинул место ДТП, причинив ущерб чужому автомобилю, может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц, «автоподставы» — распространенное явление», — отметил Нилов.

Также заставить покинуть место аварии может чрезвычайная ситуация: травма пассажира, например. Депутаты обратили внимание и на то, что даже соглашение водителей без оформления европротокола не защищает добросовестного автолюбителя — покинувший место ДТП может быть привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортным средством минимум на один год.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за подделку и сбыт паспортов и ряда других официальных документов, а также водительских прав.

Источник: ИА Регнум