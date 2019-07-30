Мертвого младенца в полиэтиленовом пакете выбросила в подъезд мать в Бийске

Труп 11-месячной девочки был найден жителями. На место ЧП немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и эксперты.

Нашли мертвого младенца в Бийске

Как сообщили РИА «Регион online» в СУ СК РФ по Алтайскому краю, следователи ведут поиски матери убитого младенца.

Труп 11-месячной девочки был найден жителями утром 28 июля в подъезде многоквартирного дома в Бийске. Тело было завёрнуто в полиэтиленовый пакет. На место ЧП немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и эксперты.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), — уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям удалось установить личность ребенка. Сейчас ведутся поиски матери девочки. Тело направлено в бюро судебно – медицинской экспертизы. После проведения необходимых исследований специалисты смогут озвучить точные причины смерти малышки.

Уже предположительно известно, что девочку убила собственная мать. По словам соседей, это второй ребенок женщины, который не дожил до года.

Источник: news-r