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Шестую строчку в рейтинге самых бессонных городов занял Новосибирск

09:30 30.07.2019 Фото: Wikimedia Commons
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Считается, что Москва никогда не спит, однако это не помогло ей возглавить топ. Несмотря на количественную разницу в населении и разнообразие ночных развлечений столица расположилась лишь на втором месте, а тройку лидеров замкнула Пермь

Шестую строчку в рейтинге самых бессонных городов занял Новосибирск
Екатеринбург занял первое место рейтинга — он опередил остальные города России по количеству ночных поездок на такси.

Екатеринбург занял первое место рейтинга — он опередил остальные города России по количеству ночных поездок на такси. Вероятно, это связано с крупным музыкальным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня.

«Считается, что Москва никогда не спит, однако это не помогло ей возглавить топ. Несмотря на количественную разницу в населении и разнообразие ночных развлечений столица расположилась лишь на втором месте, а тройку лидеров замкнула Пермь», — сообщили представители мобильного приложения.

Примечательно, что и Санкт-Петербург (5 место) также опередил город, значительно уступающий в количестве жителей — Челябинск (4 место). К слову, в обоих городах Урала в рейтинге ночные поездки оказались длиннее дневных почти на четверть. Реже всего сервисом после полуночи пользуются в Самаре, которая оказалась на последнем месте рейтинга.

Исследование также показало, что в ночное время россияне предпочитают оплачивать поездки наличными чаще, чем банковской картой, а чаевые, наоборот, оставляют реже, чем днём.

Новосибирск в списке самых бессонных российских городов занял шестое место. Соседний Омск — на двенадцатом.

Источник: НДН-инфо

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