И рыба, и мясо: как прожить до 100 лет!

Елена Белоусова
И рыба, и мясо!
Средняя продолжительность жизни россиян 66 лет, в Грузии - 76 лет, в рационе долгожителей - мясо почти каждый день
От мяса дети умнеют
По мнению бердского педиатра Екатерины Семеновой, мясо важно не только для формирования мышечной массы ребенка, но и для развития мозга. Мясо - источник витаминов группы B, которые помогают нашим детям расти умными и хорошо учится в школе. Мясо - рекордсмен по содержанию белка. В мясе курицы его содержится 22%, говядины-18%, свинине 13%. поэтому куриная грудка в рационе спортсменов и людей занимающихся фитнесом частый гость. Пожилым людям рекомендуется употреблять мясо 3-4 раза в неделю. Благодаря витамину В12 вы сохраните память на долгие годы и продлите жизнь. Согласно последним исследованиям именно жители Кавказа славятся большей продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни россиян 66 лет, в Грузии - 76 лет, в рационе долгожителей - мясо почти каждый день.
По мнению бердского педиатра Екатерины Семеновой, мясо важно не только для формирования мышечной массы ребенка, но и для развития мозга. Мясо - источник витаминов группы B, которые помогают нашим детям расти умными и хорошо учится в школе. Мясо - рекордсмен по содержанию белка. В мясе курицы его содержится 22%, говядины-18%, свинине 13%. поэтому куриная грудка в рационе спортсменов и людей занимающихся фитнесом частый гость. Пожилым людям рекомендуется употреблять мясо 3-4 раза в неделю. Благодаря витамину В12 вы сохраните память на долгие годы и продлите жизнь. Согласно последним исследованиям именно жители Кавказа славятся большей продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни россиян 66 лет, в Грузии - 76 лет, в рационе долгожителей - мясо почти каждый день.
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Какое мясо полезно?
Говядина - рекордсмен по содержанию железа. А он необходим для синтеза гемоглобина. Кролик содержит всю гамму аминокислот и минералов. Замечено, что употребление этого мяса снижает уровень холестерина и уменьшает риск развития заболеваний сердца.
Но, чтобы мясо было полезно, его нужно покупать в проверенных местах. Я покупаю в мясном магазине, куда его привозят из фермерских хозяйств.
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Готовить мясо быстро и легко
Чтобы самим разделать мясо требуется время, а здесь купил полуфабрикат гуляша или бефстроганова и через 30 минут ужин полезный и вкусный на вашем столе. Специалисты мясных магазинов считают, чтобы блюдо из мяса получилось удачным, важно выбрать правильную часть.
Для жаркого - поясничная часть и лопатка. Если вы планируете сделать рулет, выбирайте свиную грудину.
Мясо домашней птицы позволит вам приготовить вкуснейшие деликатесы: гусь в тесте, утка с яблоками.
Мясо кролика, запеченное в духовке, получается настолько нежным, что буквально тает во рту и съедается до последнего кусочка.
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Готовить мясо быстро и легко
Чтобы самим разделать мясо требуется время, а здесь купил полуфабрикат гуляша или бефстроганова и через 30 минут ужин полезный и вкусный на вашем столе. Специалисты мясных магазинов считают, чтобы блюдо из мяса получилось удачным, важно выбрать правильную часть.
Для жаркого - поясничная часть и лопатка. Если вы планируете сделать рулет, выбирайте свиную грудину.
Мясо домашней птицы позволит вам приготовить вкуснейшие деликатесы: гусь в тесте, утка с яблоками.
Мясо кролика, запеченное в духовке, получается настолько нежным, что буквально тает во рту и съедается до последнего кусочка.
Вкуснейшая рыбка со всего мира
к вашему столу
Блюда из рыбы - непременный атрибут праздничного застолья. Но, если вы хотите быть здоровыми и красивыми без этого продукта не обойтись. Заливное из трески - изысканно; семга, запеченная под соусом - восхитительно! Прелесть рыбы в том, что ее может приготовить даже моя пятилетняя дочка.
Предлагаю вам рецепт, который мы часто готовим вместе с ней.
к вашему столу
Блюда из рыбы - непременный атрибут праздничного застолья. Но, если вы хотите быть здоровыми и красивыми без этого продукта не обойтись. Заливное из трески - изысканно; семга, запеченная под соусом - восхитительно! Прелесть рыбы в том, что ее может приготовить даже моя пятилетняя дочка.
Предлагаю вам рецепт, который мы часто готовим вместе с ней.
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Тарталетки «Аппетитные»
Для приготовления понадобятся:
• Картофель - 2 шт.
• Яйца - 2 шт.
• Огурец - ½ шт.
• Стейк кеты
• Консервированная кукуруза
1. Отварить картофель в мундире до готовности.
2. Яйца сварить вкрутую. Очистить, мелко порубить.
3. Кету обжарить на сковороде. Остудить, нарезать небольшими кусочками.
4. Огурец вымыть, нарезать небольшими кубиками.
5. Перемешать. Заправить. Выложить ложкой в каждую «хрустящую тарелочку». Украсить петрушкой.
Импровизируйте с начинкой и вы получите неповторимое блюдо.
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Мясные рулетики
Ингредиенты:
• Говядина - 1 кг
• Грибы - 0,5 кг
• Лук - 2 шт.
• Рис - 0,5 стакана
• Специи, растительное масло
1. Говядину отбить, замариновать на 1 час в соевом соусе.
2. Грибы обжарить с луком и отварным рисом.
3. Поместить фарш на мясо, скатать в рулетики и закрепит зубочистками. 4. Обжарить на растительном масле до готовности.
Готовятся просто, получаются вкусно!
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Мясные рулетики
Ингредиенты:
• Говядина - 1 кг
• Грибы - 0,5 кг
• Лук - 2 шт.
• Рис - 0,5 стакана
• Специи, растительное масло
1. Говядину отбить, замариновать на 1 час в соевом соусе.
2. Грибы обжарить с луком и отварным рисом.
3. Поместить фарш на мясо, скатать в рулетики и закрепит зубочистками. 4. Обжарить на растительном масле до готовности.
Готовятся просто, получаются вкусно!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com