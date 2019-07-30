И рыба, и мясо: как прожить до 100 лет!

От мяса дети умнеют



По мнению бердского педиатра Екатерины Семеновой, мясо важно не только для формирования мышечной массы ребенка, но и для развития мозга. Мясо - источник витаминов группы B, которые помогают нашим детям расти умными и хорошо учится в школе. Мясо - рекордсмен по содержанию белка. В мясе курицы его содержится 22%, говядины-18%, свинине 13%. поэтому куриная грудка в рационе спортсменов и людей занимающихся фитнесом частый гость. Пожилым людям рекомендуется употреблять мясо 3-4 раза в неделю. Благодаря витамину В12 вы сохраните память на долгие годы и продлите жизнь. Согласно последним исследованиям именно жители Кавказа славятся большей продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни россиян 66 лет, в Грузии - 76 лет, в рационе долгожителей - мясо почти каждый день.

