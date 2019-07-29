Фото: Помогите с маленькими хвостиками!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:

Прошу помощи у человека, которому может немного грустно и скучно, а, может, вы просто захотите поучаствовать в судьбе маленьких хвостиков. На полтора месяца для 2-х щенков с улицы нужна передержка. Предоставлю клетку, пелёнки, корм. Щенки ещё маленькие и с ними нельзя гулять. Вам нужно будет кормить, убирать и играть с собачатами. Мой тел. 8-953-880-00-44, Оксана

щенок