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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Помогите с маленькими хвостиками!

21:51 29.07.2019
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Вам нужно будет кормить, убирать и играть с собачатами. Мой тел. 8-953-880-00-44,  Оксана

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
Прошу помощи у человека, которому может немного грустно и скучно, а, может, вы просто захотите поучаствовать в судьбе маленьких хвостиков. На полтора месяца для 2-х щенков с улицы нужна передержка. Предоставлю клетку, пелёнки, корм. Щенки ещё маленькие и с ними нельзя гулять. Вам нужно будет кормить, убирать и играть с собачатами. Мой тел. 8-953-880-00-44,  Оксана

Фото: Помогите с маленькими хвостиками!

щенок

Фото: Помогите с маленькими хвостиками!

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От редакции

А что такое передержка? Потом щенков забирают обратно?

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