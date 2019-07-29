Лекарства мам и бабушек: анальгин, бисептол, корвалол, валидол, левомицетин

Российские граждане по привычке продолжают покупать устаревшие медикаменты, от которых уже пора отказаться.

Российские граждане по привычке продолжают покупать устаревшие медикаменты

Многие россияне сегодня пользуются лекарствами, которыми когда-то пользовались их мамы и бабушки.

Российские граждане по привычке продолжают покупать устаревшие медикаменты, об этом сообщает портал «Рамблер/доктор». Его эксперты рассказали о тех популярных среди россиян лекарствах, от которых уже пора отказаться.

Анальгин. Этот представитель обезболивающих средств был востребован в прошлом веке, но потребность в нем обусловливалась прежде всего отсутствием более совершенных лекарств. С применением анальгина связаны побочные эффекты, в некоторых случаях очень тяжелые (например, возможен анафилактический шок). Сегодня анальгин запрещен в США и европейских странах.

Бисептол. Этот противомикробный медикамент широкого спектра воздействия часто назначался при заболеваниях верхних дыхательных путей. В результате у болезнетворных микроорганизмов выработалась устойчивость к бисептолу. Использование препарата может не дать абсолютно никакого лечебного эффекта.

В свою очередь, длительный прием бисептола способен вызвать серьезную аллергию.

Корвалол. Специалисты утверждают, что пить корвалол при сердечной боли бесполезно – лечебного эффекта он не дает. Но при этом препарат содержит транквилизатор и может легко вызвать привыкание.

Валидол. В реальности действие популярного среди пожилых сердечников средства сопоставимо с эффектом плацебо, отмечают эксперты. В лучшем случае валидол может действовать как успокоительное.

Левомицетин. Запомните: левомицетин устарел и с ним связано много побочных эффектов. Необходимо использовать более щадящие по отношению к организму антибиотики, подчеркивают врачи.

Источник: МедикФорум