Способы перевозки животных

Перевозка животных

Вряд ли кто-либо станет возражать, что домашние животные всегда становятся членами семьи. Поэтому при переезде всегда остро встает вопрос о том, как организовать транспортировку животного, чтобы минимизировать стресс для любимца. Поможет в этом вопросе компания

«Удачный полёт», которая предлагает все услуги по перевозке животных здесь https://www.luckyfly.ru/.

Транспортировка домашних животных может осуществляться воздушным транспортом. В этом случае не всегда требуется сопровождение человека. При этом следует знать, если домашний питомец весит менее 8 кг, то некоторые компании разрешают перевозить его в

пластиковой переноске в салоне самолета. Она устанавливается под впереди стоящим креслом.

Такой вариант транспортировки затратный. Это связано с тем, что сопровождающему человеку придется оплачивать билет в оба конца. Если животное транспортировать без сопровождающего лица, то переноска помещается в багажное отделение. Считается что такой способ более

стрессовый для питомца.

Транспортировка домашнего животного может осуществляться железнодорожным транспортом. В этом случае обязательно требуется сопровождение. Если поездка длительная, то питомца будут кормить и следить за его состоянием. Такой способ отличается невысокой ценой в сравнении с авиационным вариантом. Но его используют, если требуется перевезти животное на расстоянии не более 2000 км.

В специализированных компаниях можно заказать перевозку животного с помощью автомобильного транспорта. Но, как правило, услуга, предоставляется на расстоянии около 1000 километров. В этом случае домашний питомец будет испытывать наименьшей стресс во время

поездки.

С полным перечнем услуг по перевозке домашних животных можно познакомиться в одном из разделов сайта. Стоимость указывает приблизительность и требует уточнения в зависимости от размеров животного и удаленности. Специалисты компании окажут помощь в

приобретении билетов и оформлении документов. Можно рассчитывать на получение любой консультации по возникшим вопросам, касающимся транспортировки.