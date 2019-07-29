Особенности игр аркад

Данный жанр игр отличается упрощенной графикой. В игре может быть предусмотрено огромное количество уровней. Обычно игроку предоставляется возможность набирать очки за выполнения различных действий. Также традиционно предоставляется несколько жизней в

определенный промежуток времени. Это позволяет пройти уровень несколько раз. Поиграть в аркады можно здесь https://oigri.com/arkady/. Игры представлены в режиме онлайн в огромном разнообразии, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда.

Изначально аркадные игры разрабатывались для игровых автоматов, но впоследствии были созданы варианты для компьютера. Но при этом особенность, связанная с упрощенным игровым процессом, осталась неизменной.

Одним из востребованных жанров аркад является Файтинг. Цель такой игры победить противника. Классический пример — это Mortal Kombat. Игры могут предлагать отдельные поединки. Но более динамичными считаются варианты, когда герой двигается вперед и в процессе этого ему приходится побеждать соперников. Поединок проводится с помощью набора стандартных ударов и блоков.

Другим распространенным видом аркад являются гонки. Но при этом в таких играх процесс вождения упрощен в отличие от симуляторов. К примеру автомобиль не получает повреждений при столкновении. Востребованные являются аркады, которые предлагают пострелять. В процессе игры на экране возникают цели, которые необходимо поразить с помощью какого-либо виртуального оружия. Для тех, кто любит интеллектуальные игры, подходят аркады – квест. В них каждое действие необходимо предварительно обдумывать.

Существует жанровая разновидность аркад, когда герой преодолевает в процессе игры определенные препятствия. Такой жанр носит название скроллер. Управляемый объект обычно передвигается свободно по экрану в любом направлении. В некоторых вариантах ему приходится стрелять с помощью виртуального оружия. Дополнительно на экране могут появляться враги, вспышки сторонних выстрелов, которые мешают движению. При попадании выстрелов противника в игрока или неудачные прыжки при преодолении препятствий теряется жизнь.