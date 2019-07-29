Сломался двигатель: Баркас с шестью взрослыми и 4-летним ребенком дрейфовал в Бердском заливе

Баркас потерпел бедствие в 1 км от базы бердского поисково-спасательного отряда

Потерпели бедствие капитан и пассажиры баркаса на Бердском заливе вечером 28 июля. Отказал двигатель и владелец катера не мог направить его к берегу. Плавсредство начало дрейфовать. Путешественники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова, дрейфовавший баркас находился в 1 км от базы спасателей. Сотрудники ПСО выдвинулись на место и вскоре добрались до баркаса. Они пересадили путешественников в свой катер и доставили их до лодочной станции «Ласточка». От медицинской помощи потерпевшие бедствие отказались.