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Сломался двигатель: Баркас с шестью взрослыми и 4-летним ребенком дрейфовал в Бердском заливе

18:00 29.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вытаскивать из беды потерпевших бедствие отправились бердские спасатели. Всех пассажиров катера доставили до лодочной станции «Ласточка».

Сломался двигатель: Баркас с шестью взрослыми и 4 летним ребенком дрейфовал в Бердском заливе
Баркас потерпел бедствие в 1 км от базы бердского поисково-спасательного отряда

Потерпели бедствие капитан и пассажиры баркаса на Бердском заливе вечером 28 июля. Отказал двигатель и владелец катера не мог направить его к берегу. Плавсредство начало дрейфовать. Путешественники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова, дрейфовавший баркас находился в 1 км от базы спасателей. Сотрудники ПСО выдвинулись на место и вскоре добрались до баркаса. Они пересадили путешественников в свой катер и доставили их до лодочной станции «Ласточка». От медицинской помощи потерпевшие бедствие отказались.

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