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МЧС: Не затянет смогом из-за лесных пожаров небо в Новосибирской области

17:30 29.07.2019 Фото: Википедия
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За прошедшую неделю, когда регион был окутан дымкой от лесных пожаров, действующих в Иркутской области и Красноярском крае, от жителей региона поступило 750 жалоб в ведомство, однако превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

МЧС: Не затянет смогом из за лесных пожаров небо в Новосибирской области
Природные пожары продолжают действовать в Красноярском крае и Иркутской области

Повторного появления над Новосибирской областью дымки, вызванной лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, в ближайшее время не ожидается, сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев.

— Пока не прогнозируется, — сказал он.

Он отметил, что задымление сохраняется в Красноярском крае и Иркутской области, а над Новосибирской областью дымка рассеялась.

Во время оперативного совещания в облправительстве Деменев сообщил, что за прошедшую неделю, когда регион был окутан дымкой от лесных пожаров, действующих в Иркутской области и Красноярском крае, от жителей регионов поступило 750 жалоб, однако превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Он также сообщил, что по прогнозам метеорологов, предстоящая неделя в Новосибирской области ожидается жаркая погода с дневными температурами 28 — 33 градуса, в отдельные дни на западе области ожидаются дожди с грозами.

При этом в Баганском, Татарском и Чановском районах области сохранится высокая пожарная опасность (IV класса), а Краснозерском и Чистоозерном районах — чрезвычайно высокая пожарная опасность (V класса).

Со своей стороны, губернатор Андрей Травников отметил, что поскольку дымка рассеялась, необходимо возобновить авиапатрулирование.

Природные пожары продолжают действовать в Красноярском крае и Иркутской области, в других сибирских регионах термических точек не зафиксировано. От Новосибирска до ближайших лесных пожаров около 1,5 тыс. километров.

Источник: Интефакс

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Аноним, 29 июля 2019 21:09
МЧС: Не затянет смогом из-за лесных пожаров небо в Новосибирской области
==========
А если затянет, то ответственность за предыдущие свои заявления МЧС не несет.))
Аноним, 29 июля 2019 21:19
А если затянет, то главный метеоролог страны Роман Вильфанд наконец-то подаст в отставку?
В чём сильно сомневаюсь, потому что Синагога рулит.

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