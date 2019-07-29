Ужас-рыба: Обожравшуюся личинку Лунтика выловили из Оби рыбаки Новосибирска

Жители Затулинки выловили «мутанта» и проявили фантазию: «нечто» схоже с тритоном. Мясник Бурнев: «Вообще интересно, конечно, откуда появляются такие существа? И у меня есть на этот счет несколько версий: пробирка, экология».

«Нечто» похоже на тритона. Но не точно

Странное существо выловили жители Новосибирска из реки Оби в районе «Затулинки». Фотографиями «монстра» поделился пользователь Мясник Бурнев на портале Яндекс.Дзен.

— Так как я рыбак, то начал искать ответ на вопрос: что же это такое? Вообще интересно, конечно, откуда появляются такие существа? И у меня есть на этот счет несколько версий: пробирка, экология, неизвестно что, — поделился с подписчиками на своем канале Мясник Бурнев.

— Не для кого не секрет, что в Новосибирске есть Академгородок, и что там делают, знают только те, кто там что-то делает.Один раз находясь на рыбалке в Искитимском районе, встретил чудака. бегающего с белой простыней по полю. Когда я спросил, что он делает, он ответил, что собирает клещей для исследований. Это конечно хорошо, а что если кто-то целенаправленно заражает клещей, чтобы люди покупали вакцину и/или страховались. Этому ответа нет, хотя есть: «На слово верить!» , – пишет Мясник.

Изучив информацию в интернете, Мясник пришел к выводу, что «нечто» схоже с тритоном. Одни комментирующие происхождение мутанта согласились с предположением, другие предложили сои версии — «Это личинка Лунтика», «Обожравшийся тритон», «Недоспелая жаба».

— Когда я вижу подобных существ, меня всегда разбирают разные мысли, например, что вызвало такую мутацию? А что если эти мутанты станут невероятных размеров? Возможно? А почему нет… А, вдруг, они будут нападать на людей? Понятно, быть может, это всего лишь плоды моей фантазии, а если нет. Это просто какой-то ужас! Кстати, в этом сезоне я в Обь больше ни ногой, — подытожил Мясник Бурнев.