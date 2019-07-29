29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ужас-рыба: Обожравшуюся личинку Лунтика выловили из Оби рыбаки Новосибирска

16:16 29.07.2019 Фото: Мясника Бурнева
1 1

Жители Затулинки выловили «мутанта» и проявили фантазию: «нечто» схоже с тритоном. Мясник Бурнев: «Вообще интересно, конечно, откуда появляются такие существа? И у меня есть на этот счет несколько версий: пробирка, экология».

Ужас рыба: Обожравшуюся личинку Лунтика выловили из Оби рыбаки Новосибирска
«Нечто» похоже на тритона. Но не точно

Странное существо выловили жители Новосибирска из реки Оби в районе «Затулинки». Фотографиями «монстра» поделился пользователь Мясник Бурнев на портале Яндекс.Дзен.

— Так как я рыбак, то начал искать ответ на вопрос: что же это такое? Вообще интересно, конечно, откуда появляются такие существа? И у меня есть на этот счет несколько версий: пробирка, экология, неизвестно что, — поделился с подписчиками на своем канале Мясник Бурнев.

— Не для кого не секрет, что в Новосибирске есть Академгородок, и что там делают, знают только те, кто там что-то делает.Один раз находясь на рыбалке в Искитимском районе, встретил чудака. бегающего с белой простыней по полю. Когда я спросил, что он делает, он ответил, что собирает клещей для исследований. Это конечно хорошо, а что если кто-то целенаправленно заражает клещей, чтобы люди покупали вакцину и/или страховались. Этому ответа нет, хотя есть: «На слово верить!» , – пишет Мясник.

Изучив информацию в интернете, Мясник пришел к выводу, что «нечто» схоже с тритоном. Одни комментирующие происхождение мутанта согласились с предположением, другие предложили сои версии — «Это личинка Лунтика», «Обожравшийся тритон», «Недоспелая жаба».

— Когда я вижу подобных существ, меня всегда разбирают разные мысли, например, что вызвало такую мутацию? А что если эти мутанты станут невероятных размеров? Возможно? А почему нет… А, вдруг, они будут нападать на людей? Понятно, быть может, это всего лишь плоды моей фантазии, а если нет. Это просто какой-то ужас! Кстати, в этом сезоне я в Обь больше ни ногой, — подытожил Мясник Бурнев.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Встречали таких "монстров"?

Поросёнок Пётр, 29 июля 2019 17:15
Никакого ужаса, Pleurodeles waltl, он же иглистый тритон, чего панику-то поднимать, вот если бы крокодила выловили.......

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБердск не готов к цивилизации: Найти расстрелявших единственную стеклянную остановку жаждет Евгений Шестернин
17:15 29-07-2019
Бердск не готов к цивилизации: Найти расстрелявших единственную стеклянную остановку жаждет Евгений Шестернин
Единую квитанцию по ЖКУ примет осенью Госдума
17:00 29-07-2019
Единую квитанцию по ЖКУ примет осенью Госдума
В бердский приют сдали кошку с грустным взглядом
16:46 29-07-2019
В бердский приют сдали кошку с грустным взглядом
"Аллергия" Навального могла быть вызвана химическими веществами
16:45 29-07-2019
Способы перевозки животных
16:32 29-07-2019
Способы перевозки животных
БердскАномальная жара идет в Бердск
16:30 29-07-2019
Аномальная жара идет в Бердск
Предпринимательницу из Бердска наказали за поддельные сумки «Nike» и «Adidas»
16:30 29-07-2019
Предпринимательницу из Бердска наказали за поддельные сумки «Nike» и «Adidas»
Предпринимательницу из Бердска наказали поддельные сумки «Nike» и «Adidas»
16:30 29-07-2019
Предпринимательницу из Бердска наказали поддельные сумки «Nike» и «Adidas»
Особенности игр аркад
16:27 29-07-2019
Особенности игр аркад
Ужас-рыба: Обожравшуюся личинку Лунтика выловили из Оби рыбаки Новосибирска 1
16:16 29-07-2019
Ужас-рыба: Обожравшуюся личинку Лунтика выловили из Оби рыбаки Новосибирска