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«Купаются» в бензине жители Люксембурга

17:45 29.07.2019 Фото: Pixabay
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Жители этой страны могут больше всего купить бензина на свои среднемесячные зарплаты. Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Купаются в бензине жители Люксембурга
В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество — граждане Украины. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности топлива для населения, подготовленного для РИА Новости.

При составлении использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая). Изменения рассчитаны в национальной валюте.

В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее в целом за полугодие стоимость Brent выросла почти на 18 процентов, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего — соглашением ОПЕК+.

Однако цена топлива определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности — налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Люксембург: бензина хоть залейся

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие.
В первую пятерку входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия находится в середине списка — на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина.

Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию.

Украина: экономим на бензине

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в десять раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России.

Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Там получится приобрести не более 560 литров топлива в месяц.

Самый дешевый бензин — в Казахстане

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.

На втором месте расположилась Россия с ценой 45,5 рубля за литр.

По данным Росстата, с начала года (середина января — начало июля 2019 года) цена 95-го бензина в стране выросла на 1,1 процента.
Третье место занимает Белоруссия, где топливо стоит около 52 российских рублей за литр.

Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на российскую валюту литр 95-го обойдется там в 74,7 рубля.
Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 31,9 рубля за литр. Россия находится на втором месте с ценой 46,1 рубля за литр.

Самый дорогой бензин — в Нидерландах

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 118,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр обойдется дороже 113 рублей.

В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной такой ситуации являются высокие налоги на топливо.

Самый дорогой «дизель» продается в Норвегии — 111,6 рубля за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.

Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9 процента) и на Украине (-1,3 процента).

На Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах зафиксировано подорожание. Наиболее существенно стоимость выросла в Болгарии (+13,6 процента), Литве (+12 процентов) и Венгрии (+11,5 процента).

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла в 28 странах из 33, участвующих в рейтинге.

Прогноз: доступность бензина в России не снизится

По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост цены бензина в России по итогам 2019 года не будет превышать инфляцию, то есть составит не более пяти процентов. При этом следует ожидать и роста заработных плат россиян на таком же уровне или даже выше. В связи с этим можно предположить, что доступность бензина в России по итогам 2019 года как минимум не снизится.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы экономите на заправке авто?

Kot_71, 29 июля 2019 21:07
Все относительно... цена бензина в Люксе 1,1-1,2 € за литр, что несравненно меньше, чем в соседней Франции и Германии, но в пересчете на рубли дороговато). На заправке авто экономить не получается: ты либо едешь, либо ходишь.

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