Бердск не готов к цивилизации: Найти расстрелявших единственную стеклянную остановку жаждет Евгений Шестернин

Остановка на старом универмаге не только защищает от ветра и дождя, но и дает хороший обзор

Разыскивают вандалов, расстрелявших новый стеклянный павильон на остановке общественного транспорта «Старый универмаг», полицейские в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/23/440849-rasstrelyali-iz-rogatok-edinstvennuyu-steklyannuyu-ostanovku-vandaly-v-centre-berdska, в ночь на 23 июля неизвестные расстреляли стеклянный остановочный павильон. Известие шокировала городскую власть и бизнесмена Веру Антропову, благодаря которой единственная стеклянная остановка появилась в центре Бердска.

Когда остановка появилась в ноябре 2018 года, у бердских чиновников были опасения, что она подвергнется набегам вандалов. Но между тем власть уже думала над тем, чтобы и на других остановках Бердска устанавливать такие павильоны, ведь они эстетичны и практичны.

О ночном происшествии сообщили в отдел МВД Бердска. Полицейские взяли записи с камеры видеонаблюдения, чтобы попытаться найти на них изображение злоумышленников.

Напомним, с 2015 года на остановке «Старый универмаг» не было укрытия от снега и дождя, и даже лавочек. Старый павильон демонтировали при реконструкции улицы Ленина. Строители соорудили безопасный парковочный карман для транспорта, вымостили пассажирскую площадку плиткой. Но горожане не перестали обращаться в администрацию с жалобами по поводу отсутствия остановочного павильона. Индивидуальный предприниматель Вера Антропова, владелец магазина «Старый Универмаг», пожелала на собственные средства установить павильон. Это был своеобразный подарок бердчанам к Новому 2018 году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников 29 июля поинтересовался у начальника отдела МВД по Бердску, какие меры приняты по розыску вандалов.

Автор видео Галина Панчева



— Думаю, что привлечем данных лиц при их установлении к ответственности. Пока лица не установлены, но мероприятия проводятся. Ориентирован личный состав, в том числе и наш личный состав. Такие случаи были и на территории соседних районов. Принимаем активные меры к поиску данных лиц, — ответил Соколов.

— Мы можем смело сказать городскому сообществу: мы не готовы, бизнес-то готов, он поставил эту остановку, управленцы готовы, только в целом город не готов для такого уровня. Видимо, деревянные щитовые остановки надежнее для города. А люди пока не готовы принять эту цивилизацию. Прошу, усильте эту работу. Очень интересно посмотреть в глаза этому, так сказать, деятелю, просто хотел посмотреть. Я понимаю, что это сделал не маленький ребенок. И, честно говоря, стыдно за такое отношение к городу, — акцентировал мэр.