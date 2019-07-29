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Бердск не готов к цивилизации: Найти расстрелявших единственную стеклянную остановку жаждет Евгений Шестернин

17:15 29.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр призвал начальника отдела МВД усилить работу по розыску злоумышленника, испортившего остановку в районе старого универмага.

Бердск не готов к цивилизации: Найти расстрелявших единственную стеклянную остановку жаждет Евгений Шестернин
Остановка на старом универмаге не только защищает от ветра и дождя, но и дает хороший обзор

Разыскивают вандалов, расстрелявших новый стеклянный павильон на остановке общественного транспорта «Старый универмаг», полицейские в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/23/440849-rasstrelyali-iz-rogatok-edinstvennuyu-steklyannuyu-ostanovku-vandaly-v-centre-berdska, в ночь на 23 июля неизвестные расстреляли стеклянный остановочный павильон. Известие шокировала городскую власть и бизнесмена Веру Антропову, благодаря которой единственная стеклянная остановка появилась в центре Бердска.

Когда остановка появилась в ноябре 2018 года, у бердских чиновников были опасения, что она подвергнется набегам вандалов. Но между тем власть уже думала над тем, чтобы и на других остановках Бердска устанавливать такие павильоны, ведь они эстетичны и практичны.

О ночном происшествии сообщили в отдел МВД Бердска. Полицейские взяли записи с камеры видеонаблюдения, чтобы попытаться найти на них изображение злоумышленников.

Напомним, с 2015 года на остановке «Старый универмаг» не было укрытия от снега и дождя, и даже лавочек. Старый павильон демонтировали при реконструкции улицы Ленина. Строители соорудили безопасный парковочный карман для транспорта, вымостили пассажирскую площадку плиткой. Но горожане не перестали обращаться в администрацию с жалобами по поводу отсутствия остановочного павильона. Индивидуальный предприниматель Вера Антропова, владелец магазина «Старый Универмаг», пожелала на собственные средства установить павильон. Это был своеобразный подарок бердчанам к Новому 2018 году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников 29 июля поинтересовался у начальника отдела МВД по Бердску, какие меры приняты по розыску вандалов.

Автор видео Галина Панчева

— Думаю, что привлечем данных лиц при их установлении к ответственности. Пока лица не установлены, но мероприятия проводятся. Ориентирован личный состав, в том числе и наш личный состав. Такие случаи были и на территории соседних районов. Принимаем активные меры к поиску данных лиц, — ответил Соколов.

— Мы можем смело сказать городскому сообществу: мы не готовы, бизнес-то готов, он поставил эту остановку, управленцы готовы, только в целом город не готов для такого уровня. Видимо, деревянные щитовые остановки надежнее для города. А люди пока не готовы принять эту цивилизацию. Прошу, усильте эту работу. Очень интересно посмотреть в глаза этому, так сказать, деятелю, просто хотел посмотреть. Я понимаю, что это сделал не маленький ребенок. И, честно говоря, стыдно за такое отношение к городу, — акцентировал мэр.

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От редакции

Вандалов найдут?

Аноним, 29 июля 2019 18:00
Прямо цирк, а не администрация. Один никогда никого не находил, а тут прямо обещает найти, другому стыдно вдруг стало. А за выпиленный лес не стыдно, а за раздачу участков своим? А за городскую канализацию не стыдно?
Аноним, 29 июля 2019 18:01
А, ещё ж не стыдно за заборчик от залетной компании из Кемерова
Аноним, 29 июля 2019 18:12
А я думал, что цивилизация это когда канализация текет по трубам, а не по дороге
Аноним, 29 июля 2019 18:24
Дикари!!!
Аноним, 29 июля 2019 20:19
милиция толье
наталья, 29 июля 2019 20:21
и правда поставили такая хорошенькая современная для нас для людей.получается чужое испортили как не благодарные свиньи что не сделай все в гавно.лично мне очень жалко эту остановку.центр все красиво и испортили.найти и наказать рублем.сколько стоит столько пусть и оплатят.чтоб повадно не было.
Аноним, 29 июля 2019 20:26
слабо верится
Махновец, 29 июля 2019 21:41
Наша администрация хорошо делает только одно-имитирует бурную дейтельность.
Аноним, 29 июля 2019 21:50
Взяли записи с камер видеонаблюдения. Вопрос с каких?

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