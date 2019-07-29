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Аномальная жара идет в Бердск

16:30 29.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если верить  метеорологическому сайту «Яндекс. Погода» по-настоящему летняя погода сохранится до конца августа.

Аномальная жара идет в Бердск
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Сильная жара установится в Новосибирской области в ближайшие пять дней. Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин сообщил: в один из дней возможен сильный дождь.

-У нас сейчас над Западной Сибирью установился юго-западный перенос воздушных масс, в ближайшие три дня ожидается аномально жаркая погода с температурным фоном выше 30 градусов до 4 августа, — отметил синоптик.

Сегодня днём, 29 июля, температура воздуха составит +26… +33 градуса. Во вторник, 30 июля, немного похолодает — до +31 градусов. Такая температура сохранится и в среду, 30 июля. А вот в четверг 1 августа снова станет жарко — воздух прогреется до +33 градусов. Если верить  метеорологическому сайту «Яндекс. Погода» по-настоящему летняя погода сохранится до конца августа.

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