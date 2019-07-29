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Красота

«Шоколадные» дамы имеют хороший вкус

17:29 29.07.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Если ваше утро начинается примерно так: вы просыпаетесь, одной рукой наводите красоту, другой варите кашу ребенку — значит, пора сменить суету на умиротворение.

«Шоколадные» дамы имеют хороший вкус
Лето — самое время для смены цвета волос


Скажи яркости «да»
Теплое время года — самый подходящий период, чтобы наполнить жизнь яркими красками и разноцветными эмоциями! Для этого меняем цвет волос.
Оттенки рыжего внесут в вашу жизнь жизнерадостность, вы заметите, как стали более энергичной и продуктивной.
Светло-золотистый тон выбирают романтичные и женственные особы. Они хотят и умеют нравиться мужчинам и активно участвуют в общественной жизни.
«Шоколадные» дамы имеют хороший вкус, элегантны. Они управляют эмоциями и в деловой сфере добиваются высоких результатов.

Со сногсшибательной прической романтический ужин вам обеспечен
Собираясь на свидание, обладательницы длинных волос могут остановить свой выбор на небрежных локонах, волнах или косах. Такая прическа сделает вас очаровательной.
Завив пряди плойкой и уложив их в вольном порядке, вы легко настроитесь на флирт. Мужское сердце будет у ваших ног!

Идеальный маникюр : секретное оружие красоты
Задумались о стильном маникюре и модным дизайном на ногтях?
В зависимости от ваших пожеланий сделают закругленный квадрат или длинные кошачьи коготки. Пейзажи, восхитительные цветы не перестают удивлять в наступившем сезоне.
Дизайн любой сложности – филигранно и безупречно.

Наслаждайтесь жизнью
Если ваше утро начинается примерно так: вы просыпаетесь, одной рукой наводите красоту, другой варите кашу ребенку — значит, пора сменить суету на умиротворение.
Представляете, вы просыпаетесь и не начинаете накручивать волосы или делать мейкап, а просто наливаете чашечку ароматного кофе и наслаждаетесь жизнью. Думаете, это сказка? Нет, реальность! С долговременной укладкой и стойким макияжем вы высвободите массу свободного времени, которое посвятите себе, любимой.

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