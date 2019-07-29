Из-за ремонта поликлиники № 2 педиатры примут маленьких пациентов в центральной поликлинике Бердска

Ремонт микрорайоновской детской поликлиники в рамках нацпроекта «Здоровье» продлится около 2 месяцев.

В центральной детской поликлинике будут проводить прием всех бердских детей

Ремонт детской поликлиники №2 начался в Бердске. С сегодняшнего дня, 29 июля, врачи переехали в детскую поликлинику №1, все педиатры ведут прием на ул. К. Маркса, 28, сообщил на совещании чиновников главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Ориентировочный срок проводимых работ — 50 календарных дней. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Здоровье».

— Хотелось бы, чтобы прием врачей был организован в удобное время для населения. Необходимо составить оптимальное расписание, — обратился к Краморову мэр Бердска Евгений Шестернин.