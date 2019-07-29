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«Аллергия» Навального могла быть вызвана химическими веществами

16:45 29.07.2019 Фото: Flickr
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Лечащий врач оппозиционера сообщила, что никакой аллергии у ее пациента никогда не было. Не исключено «токсическое повреждение с помощью некого третьего лица».

Аллергия Навального могла быть вызвана химическими веществами
Политик получил 30 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля

Недомогание Алексея Навального могло быть вызвано в результате действия неопределенных химических веществ. Об этом «Эху» рассказала лечащий врач политика Анастасия Васильева. По ее словам, пробиться в палату через конвой удалось только на короткое время, после чего специалистов вытолкали за дверь.

Васильева отметила, что никакой аллергии у Навального никогда не было, ел он одну еду с другими заключенными, никаких новых средств гигиены не использовал. В связи с этим не исключено «токсическое повреждение с помощью некого третьего лица».

Врач рекомендовала взять на химическую экспертизу постельное белье Навального и организовать наблюдение.

Политик получил 30 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля.

Источник: Эхо

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