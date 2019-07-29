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Из астероидов добывать полезные ископаемые планирует NASA

14:30 29.07.2019 Фото: pixabay
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В состоянии невесомости корабль-транспортировщик, питаемый только солнечными батареями, способен захватить и доставить к Земле астероид массой 500 тонн.

Из астероидов добывать полезные ископаемые планирует NASA
Регулярные полёты в пояс астероидов пока очень дороги

Добыча полезных ископаемых на астероидах становится реальностью. В Америке еще в 2012 и 2013 годах были созданы компании Deep Space Industries и Planetary Resources, которые собираются заниматься промышленным освоением астероидов.

Ученые НАСА уверяют, что добыча сырья в космосе не такая уж фантастика, как кажется на первый взгляд. В состоянии невесомости корабль-транспортировщик, питаемый только солнечными батареями, способен захватить и доставить к Земле астероид массой 500 тонн. Сам корабль выводится в космос при помощи ракеты-носителя класса «Атлас-5». В год, по их оценкам, в относительной близости от Земли пролетает пять–шесть астероидов, пригодных для промышленной разработки. Полет за астероидом и обратно может стоить всего 2,6 млрд долларов. Не такие уж астрономические деньги по нынешним меркам – особенно по сравнению с прибылью, которую сулит это предприятие.

Регулярные полёты в пояс астероидов пока очень дороги, а вот охота за пролетающими астероидами становится реальностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Мировая экономика день за днем».

Источник: АПРАЛ

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От редакции

Космическая лихорадка наберет силу?

Поросёнок Пётр, 29 июля 2019 14:54
Добыча полезных ископаемых на астероидах, лет через 100-200, будет весьма выгодным бизнесом, есть ооочень интересные астероиды, например Психея 16.

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