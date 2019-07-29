Искусственный интеллект отследит дорожные пробки в России

Этот сервис, по мнению экспертов, поможет заменить сомнительные введения платных перекрестков, о которых ранее шла речь. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу «Автодата».

На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог

Новый сервис перспективной платформы «Автодата» на основе искусственного интеллекта будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторах. Сервис поможет заменить введение платных перекрестков, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика сервиса — НТИ «Автонет».

«Этот сервис поможет заменить сомнительные введения платных перекрестков, о которых ранее шла речь среди экспертов. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу «Автодата». При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится», — сообщил ТАСС официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Как уточнили в «Автонете», новый сервис появится в 2022 году. В частности, он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия.

На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог, однако в будущем будет расширен до 25%. По словам Федосеева, главное отличие сервиса от «Яндекс.Пробок» — использование большего количества источников данных. «В «Яндекс.Пробках» идет расчет средней скорости на основе ГЛОНАСС и GPS-трекинга, у нашего сервиса — еще и интеллектуальных транспортных сетей», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, в НТИ «Автонет» предложили сделать некоторые перекрестки в России платными, с целью решить проблему пробок. По мнению специалистов, таким образом автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты. Окончательного решения по инициативе не принято.

Система «Автодата»

«Автодата» станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т.ч. связанной с логистикой людей и вещей. Предполагается внедрение платформы на федеральном уровне.

Создание платформы позволит сформировать массив «больших» данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.

Источник: ТАСС