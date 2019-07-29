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Красота / Общество

Пластический хирург подтягивает попки, укорачивает пальцы и подтягивает колени

11:43 29.07.2019 Фото: pixabay.com
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Профессионалы в пластической хирургии обнародовали топ-7 сверхпопулярных в последнее время операций. Один из хитов в списке – хирургическое изменение тембра голоса, пластика голоса проводится на голосовых связках

Пластический хирург подтягивает попки, укорачивает пальцы и подтягивает колени
Пластика ягодиц придает пятой точке упругость, округлость и выпуклость, а также пикантные ямочки у поясницы, для этого применяются методы глютеопластики

Специалисты в сфере пластической хирургии назвали семь наиболее популярных операций. Наибольший рост востребованности у пластики живота, коленей и даже голоса.

Эстетическая медицина пользуется все большим спросом, профессионалы в этой сферы хирургии обнародовали топ-7 сверхпопулярных в последнее время операций. Так, в моде в нынешнее время хирургическое изменение ступней, укорачивание пальцев и образование «стельки» из жировых тканей. После пластики ног, которая стремительно набирает популярность, ноги становятся более изящными, а пациенты, прибегнувшие к такому виду операции, приобретают возможность дольше ходить на каблуках без вреда для здоровья.

К доктору обращаются и при желании устранить просвет между ног, при которой коррекции подлежит внутренняя часть бедер путем лазерной хирургии и липосакции. Также хитом является операция по подтяжке колен, устраняющая их дряблость и складки кожи на ногах. По прогнозам, такой вид хирургии станет лидирующим в запросах клиентов в текущем 2019 году. Современные представления о женской красоте подразумевают узкие колени с проступающими косточками при положении сидя.

Пластика ягодиц придает пятой точке упругость, округлость и выпуклость, а также пикантные ямочки у поясницы, для этого применяются методы глютеопластики. При пластике рук провисающую кожу с внутренней стороны предплечья подтягивают, чаще всего в таких случаях выбирается брахиопластика. Абдоминопластика живота создает эффект пресса, рельефных мускулов без изнурительных тренировок в спортзалах. Все чаще к такому методу обращаются женщины после родов.

И последний хит в списке – хирургическое изменение тембра голоса, пластика голоса проводится на голосовых связках. Сейчас это направление становится невероятно популярным, большинство пациентов желают измениться не только внешне, для удовлетворения их запросов возникло отдельное направление хирургии, эстетическая отоларингология.

Источник: МедикФорум

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