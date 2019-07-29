В среднем по 5 соток земли захватывают жители Москвы

Количество присваивания земли увеличилось на 71% превышает количество аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году. Владелец не имеет права самовольно занимать «свободную» землю рядом со своим участком.

При этом, если в 2018 году средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла около 250 кв. м, в 2019 она увеличилась в 2 раза — до 525 кв. м

С начала 2019 года специалистами государственного земельного надзора Управления Росреестра по Москве в рамках проверочных мероприятий выявлено 149 нарушений земельного законодательства физическими лицами.

Из них 24 нарушения по части самовольного занятия земельных участков. Данный показатель на 71% превышает количество аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году, когда с января по июнь было зафиксировано 14 таких нарушений. За весь прошлый год Управлением выявлено 34 факта самовольного занятия земель физическими лицами.

При этом, если в 2018 году средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла около 250 кв. м, в 2019 она увеличилась в 2 раза — до 525 кв. м.

Владелец не имеет права самовольно занимать «свободную» землю рядом со своим участком. В случае выявления подобного факта государственный инспектор вручает предписание об освобождении захваченного участка.

Кроме того, при самовольном захвате для физического лица предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка. Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения должны быть устранены.

Если нарушитель игнорирует предписание и не освобождает захваченную территорию в установленный срок, мировым судом налагается новый штраф.

Разъяснения о том, как узаконить земельные участки, устранить имеющиеся нарушения и предотвратить их возможное возникновение можно во время горячей линии специалистов государственного земельного надзора Управления Росреестра по Москве. Информация о дате и времени проведения ежеквартальных консультаций размещается на официальном сайте Росреестра в разделе «Новости».

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов:

«Чаще всего граждане нарушают закон в части нецелевого использования земельных участков, а также их самовольного захвата, с чем связан каждый второй случай по результатам проверок. В текущем году «аппетиты» нарушителей выросли в 2 раза, когда средний размер самовольно занимаемого участка составил свыше пятисот квадратов. В этой связи мы напоминаем о необходимости соблюдения земельного законодательства во избежание штрафных санкций. Кроме того, специалисты земельного надзора ежеквартально проводят горячую телефонную линию и дают рекомендации по устранению нарушений».

Источник: Росреестр