Без калькулятора: счет в уме активно входит в развитие детей

Ментальная арифметика – это подсчет цифр в уме, без использования каких-либо подручных вычислительных средств

Мир не стоит на месте и постоянно развивается. Его развитие напрямую зависит от людей, проживающих на Земле. Отсюда следует мысль, что и мозг человека открывает новые возможности, которые можно развить с помощью различных интеллектуальных упражнений. На сегодняшний день одними из популярных направлений интеллектуального развития являются ментальная арифметика и скорочтение.

Ментальной арифметике уже более 5000 лет. Ее практиковали ученые и философы в Древние времена. Ментальная арифметика – это подсчет цифр в уме, без использования каких-либо подручных вычислительных средств. Сегодня это упражнение включено в школьную программу в Японии и Китае. Такие возможности разума начинать развивать лучше всего с 4-х лет. В этом возрасте многие знания и навыки легко усваиваются и сохраняются в памяти еще на долгие годы.

Первый этап обучения ментальной арифметике происходит с применением абака (счеты) и двух рук. Это способствует развитию мелкой моторики рук, которая посылает импульсы всему мозгу. На втором этапе сразу обучают производить подсчеты в уме. К этому процессу начинает подключаться воображение – ребенок представляет себе счеты и вычисления на них.

Освоив технологию ментальной арифметики, вы сможете производить умножение, деление, выделять квадратные и кубические корни и делать все это очень быстро в уме. Обучение ментальной арифметике активизирует и развивает такие навыки как: умение сосредоточить внимание на главном, быстро принимать решения в сложных ситуациях, творчески подходить к решению поставленных задач.

Детям ментальная арифметика помогает проявлять интерес к учебе. Они становятся увереннее в себе, появляется усидчивость, и разрушаются коммуникативные барьеры – стеснительность, боязнь ошибиться в высказывании. После 16 лет обучение ментальной арифметике дается несколько сложнее. Это обусловлено тем, что нейронные связи в мозгу наращиваются гораздо медленнее, чем в детском возрасте.

Чтобы научиться ментальной арифметике, необходимо ежедневно выполнять короткие домашние задания, и уже через 2-3 месяца будут заметны первые продуктивные результаты. В первый год лучше всего научиться вычитать и складывать цифры. А уже во второй год обучения – умножать и делить. Если вы отдаете на курс ментальной арифметики ребенка, то, прежде чем он приступит к занятиям, пусть сначала попробует себя на пробном уроке. В результате он покажет, есть ли у ребенка способности к ментальной арифметике. В противном случае, ему не будет интересно осваивать эту технологию, и она будет вызывать лишь утомление и раздражительность у ребенка.

Скорочтение

Вторым видом необычного самообразования является скорочтение. При скорочтении человек способен усваивать большие объемы информации, «пробегая» по тексту глазами. И если средняя скорость чтения у взрослого человека составляет 120-180 слов в минуту, то при освоенном навыке скорочтения, эта скорость развивается до 600 слов в минуту. Такой вид усвоения информации подходит в том случае, если материал не требует понимания и запоминания.

Скорочтение, ко всему прочему, подходит для управленческого персонала, повышая тем самым его производительность труда. Считается, что скорочтению можно научиться без специальной подготовки, интуитивно. Основные методики для овладения этой техникой – подавление субвокализации – проговаривания текста «про себя», то есть фактора снижающего внимание к знаковой системе текста (буквам и словам). Следующее, что необходимо устранить – регрессию – возврат к предыдущему абзацу или предложению. Избавление от регрессии тренирует зрительную память.

Далее, расширяем зрительную периферию глазного яблока. Эта техника заключается в том, что вам нужно научиться «захватывать» глазом всю строку или целый абзац. Еще одним шагом к освоению скорочтения станет концентрация внимания на одном объекте, и снижение реакции на внешние раздражители.

Последней ступенью обучения скорочтению станет поверхностное чтение («бег» глазами по всему тексту), благодаря которому выделяются лишь основные ключевые слова и тезисы в тексте. Для развития этого навыка можно на первое время составлять конспекты или рисовать схемы на основе прочитанного.

Поверхностное чтение – самый сложный навык, постольку, поскольку затрагивает большинство познавательных процессов в мозгу.

Такие сложные, лишь на первый взгляд, интеллектуальные техники делают жизнь человека намного проще и легче. Благодаря ментальной арифметике вам не придется осуществлять подсчеты в магазине с калькулятором в руке, когда набираете продуктовую корзинку. А на работе не придется тратить время, чтобы ознакомиться с большим текстовым документом. Ведь как говорил римский философ Сенека: «Век живи, век учись!».