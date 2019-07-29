Детская вечеринка: от торта до аниматоров

Многие из детишек в незнакомой обстановке (гостях или общественном месте) кушают помаленьку и быстро, поэтому составлять детское меню нужно с этим учетом

Детский праздник у многих ассоциируется с шумом, гамом и перевернутым с ног на голову домом. Однако большую компанию детей можно организовать так, чтобы ребятишки провели это время не только весело, но и с пользой, при этом, не мешая взрослым, которым тоже хочется интересно отметить то или иное событие. Для этого необходимо заранее составить программу мероприятия, или обратиться к профессионалам в этом деле.

Аниматоры

Первым делом, при составлении программы сразу же стоит сделать акцент на том, что умопомрачительные декорации, оформление дорогими тематическими элементами, роскошные наряды и изысканные блюда нужны, в первую очередь, только родителям. Детей же интересует совершенно другое. И продумывать концепцию праздника необходимо, исходя из этого факта. Ключевым моментом для проведения успешного и незабываемого детского праздника станет профессиональный аниматор, который сможет организовать детей и преподнести традиционную праздничную трапезу в новом игровом свете. Приглашать аниматора следует на весь праздник, а не какое-либо определенное время. И продумывать программу мероприятия также лучше с ним.

Игры

Если на праздник планируется пригласить детей вместе с их родителями, аниматору нужно составить совместную программу – игры, квесты, конкурсы и т.д. Так дети проведут время со взрослыми и не будут их отвлекать во время других частей праздника. Главными требованиями, предъявляемыми к аниматору, при его поиске и выборе становятся: артистизм (организаторские способности и имеющийся опыт работы около одного и более года), творческие навыки – художника, певца, танцора (либо хотя бы какой-то один из перечисленных), коммуникабельность и четкая грамотная речь без дефектов, а также обязательное наличие медицинской книжки. Еще одним бонусом к выбору хорошего профессионального аниматора могут стать знания в области аквагрима, наличие собственных костюмов и навык моделирования воздушных шаров.

Меню

Следующим шагом к организации детского праздника становится составление детского меню. Большинство взрослых допускают достаточно распространенную ошибку, включая в меню сложносконструированные торты, канапе, горячие блюда и салаты с оформлением. При сервировке детского стола следует исключить продукты и напитки с яркими красителями, так как многие дети приходят наряженными в светлые праздничные костюмы и платья. Дети не любят большие застолья!

Многие из детишек в незнакомой обстановке (гостях или общественном месте) кушают помаленьку и быстро, поэтому составлять детское меню нужно с этим учетом. Поставьте на стол больше питьевой воды без газа, легкой закуски, вкусное горячее и торт. В качестве легкой закуски подойдут фруктовые салаты или овощные бутерброды. Для горячего можно выбрать «вредную» картошку фри или пиццу. Праздники бывают не так часто, а полезные супы и пюре с котлетками вряд ли вызовут восторг у ребятишек.

Торт

Торт лучше вообще выбирать без цветного крема. Сделайте оригинальную начинку, а внешнее оформление простым. Перед выносом торта можно организовать занимающую игру, связанную с ним, чтобы у детей сохранились интрига и восторг перед «главным» блюдом праздника.

Оформление зала

Когда вы определились с праздничной программой и детским меню, необходимо продумать оформление помещения, где планируется проводить мероприятие. Если в планах провести мероприятие дома или в квартире, для этого нужно предварительно подготовить комнату. Первым делом – убрать все лишнее: бьющееся, колюще-режущее, семейные «реликвии», пачкающееся. Диваны, кресла и прочие сидячие места следует обтянуть чехлами, которые потом можно будет легко постирать. Стол стоит ставить на крепких ножках или такой, чтобы его невозможно было опрокинуть. Скатерть или накрывающую поверхность стола необходимо тщательно зафиксировать, чтобы случайно не стянуть все на пол.

Посуда

Посуду для еды выбирайте либо из прочного стекла, либо из красивого многоразового пластика. Помните, что в помещении должно быть больше места для игрового пространства. В качестве оформления подойдут гелиевые шары под потолком и растяжки, которые можно закрепить на стенах. Если для проведения детского праздника планируется аренда кафе, выбирайте заведение с детской площадкой. Современный рынок общепита располагает такими услугами. Здесь вам не придется думать над тем, как организовать игровую зону и оформить помещение, потому что для этого уже созданы все условия специалистами.

Перед проведением детского праздника можно сделать индивидуальные приглашения ребенку, которого планируется позвать на мероприятие, вместе со своим ребенком. Еще одним важным моментом являются детские игрушки. Попросите родителей, чтобы приглашенный ребенок взял вместе с собой любимую игрушку, чтобы избежать споров среди ребятишек.