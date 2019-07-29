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Убивает молча: Симптомы гепатита «С» развиваются от полумесяца до полугода

11:03 29.07.2019, Инесса Муралева Фото: pixabay.com
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Коварство этой болезни заключается в том, что больной долгое время может не обнаруживать у себя наличия этого вируса. Чтобы диагностировать болезнь необходимо сдать анализы.

Убивает молча: Симптомы гепатита «С» развиваются от полумесяца до полугода
Лечение вируса подбирается к каждому пациенту индивидуально, в зависимости от пола, возраста, степени заболевания и текущего состояния печени

Ежегодно в мире вирус гепатита уносит почти полмиллиона человеческих жизней. Причиной заражения становятся нестерильные медицинские инструменты и наркомания.
Достаточно лишь малого взаимодействия с кровью больного, чтобы приобрести хроническую форму болезни, которая имеет серьезные и тяжелые последствия.
У большинства людей, имеющих гепатит формы «С», развивается цирроз и рак печени. Но с помощью противовирусной вакцины можно излечить более 95% населения Земного шара.
Правда в настоящее время противодействия болезни не существует, и лабораторные исследования в этой области ведутся и по сей день.

Симптомы гепатита
Симптомы гепатита «С» развиваются от полумесяца до полугода. Среди характерных острых симптомов различают высокую температуру, физическую усталость, снижение аппетита, сопровождающееся тошнотой, рвотой и болью в области живота, а также болью в суставах и пожелтением кожи и белков глаз.
Вирус передается исключительно через кровь, но в мире были зафиксированы случаи заражения через сексуальные контакты и от матери к младенцу. Болезнью невозможно заразиться при бытовом контакте, поцелуях и через грудное молоко, но при этом следует соблюдать профилактические меры. В них входят гигиена рук, вплоть до хирургической обработки, использование методов контрацепции и ежегодное обследование с помощью сдачи анализов крови на наличие вируса гепатита.
Не всегда гепатит «С» требует тщательного лечения. У многих зараженных людей иммунитет побеждает вирус со временем. А те, кто не смог побороть болезнь, обязательно должны обратиться в медицинское учреждение за помощью.
Гепатит «С» начинает развиваться в клетках печени, ежедневно распространяясь за ее пределы. В том случае, когда избавиться от болезни нет возможности, зараженные участки органа удаляют хирургическим путем.

Лечение
Лечение вируса подбирается к каждому пациенту индивидуально, в зависимости от пола, возраста, степени заболевания и текущего состояния печени.
В первую очередь, при начале лечения гепатита, человеку необходимо изменить свой образ жизни. Отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя, соблюдать рацион питания, направленный на улучшение и оздоровления клеток печени. Необходимо употреблять продукты, способствующие активному желчеотделению, которое выводит токсины из организма человека. Запрещено употреблять жирное, жареное, острое, сладкое, кофе и крепкий чай, молочные продукты, кислые фрукты и ягоды. В качестве медикаментозного лечения используют противовоспалительные препараты, антиоксиданты и другие.

Льготы для лечения
В России существует бесплатная Федеральная программа лечения гепатита «С», разработанная Министерством здравоохранения.
Попасть в Федеральную программу имеют право инвалиды и участники боевых действий, бывшие наркоманы, пациенты с низким уровнем дохода, подтвержденный документально, при тяжелой стадии болезни. Возраст пациента должен достигнуть совершеннолетия, но не превышать 65 лет. Показаниями для программы также являются исключение беременности, отсутствие психических расстройств и других серьезных противопоказаний.

Коварная болезнь
Гепатит бывает семи видов штамма, основными из которых являются «А», «Б» и «С». Коварство этой болезни заключается в том, что больной долгое время может не обнаруживать у себя наличия этого вируса. Чтобы диагностировать болезнь необходимо сдать анализы.
Гепатит «А» в народе называется «болезнью грязных рук». Симптомы вируса: тошнота, температура, боль в суставах и желтуха.
При гепатите «В» наблюдаются такие же признаки заболевания, как и при штамме «А», только нарушение функции печени выражено больше, вплоть до печеночной комы.
Перед тем, как сдать биохимический анализ крови на наличие вируса, избегайте эмоциональных и физических нагрузок. Нельзя употреблять алкоголь и тяжелую пищу. Кровь сдают натощак, в утренние часы с 8 до 11 утра. Такое ограничение по времени обусловлено биоритмом человека, влияющим на содержание гормонов. Анализ на антигены и антитела может быть сдан в любое время суток, но при этом важным условием является отказ от употребления пищи за 4-6 часов до забора крови. В качестве материала для исследования на наличие вируса гепатита используют венозную кровь человека.
28 июля по всему миру празднуется день борьбы с гепатитом. Его цель – активизировать все имеющиеся силы медицины для борьбы с вирусом, информировать широкие слои общественности и сообщить о существующих мерах профилактики болезни. День борьбы с гепатитом приурочен ко дню рождения Баруха Бламберга – ученого, получившего Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита в 1965 году. Сегодня этот день проходит и организуется под эгидой Международного альянса по борьбе с гепатитом.

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