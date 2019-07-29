Lexus мешает ликвидировать аварию на водопроводе в центре Бердска

Из-за аварии на магистральном водопроводе в районе дома № 1 по ул. Горького отключено водоснабжение на 11 объектах. В том числе в детсаду и лицее №6. Но у КБУ нет возможности начать работы, так как мешает припаркованный транспорт. Владельца иномарки ищут.

КБУ ищет владельца авто

В следствии аварии на магистральном водопроводе диаметром 500 мм в районе дома номер 1 по ул. Горького,

отключено водоснабжение на 11 объектах. Воды нет в жилых домах по адресу: ул. Вокзальная 50а и 52, ул. Ленина 83,85,87,89; ул. Горького 1, 3 и 5. Отключен от водоснабжения Детский сад №17 и Лицей №6, сообщает бердский Комбинат бытовых услуг.

Организован подвоз воды. Ориентировочный срок устранения аварии до 20 часов. На данный момент нет возможности начать работы, так как мешает припаркованный транспорт. Просьба к владельцу автомобиля Lexus с гос номером Е119МК срочно убрать автомобиль.