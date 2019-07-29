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Lexus мешает ликвидировать аварию на водопроводе в центре Бердска

10:40 29.07.2019 Фото: КБУ
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Из-за аварии на магистральном водопроводе в районе дома № 1 по ул. Горького отключено водоснабжение на 11 объектах. В том числе в детсаду и лицее №6. Но у КБУ нет возможности начать работы, так как мешает припаркованный транспорт. Владельца иномарки ищут.

Lexus мешает ликвидировать аварию на водопроводе в центре Бердска
КБУ ищет владельца авто

В следствии аварии на магистральном водопроводе диаметром 500 мм в районе дома номер 1 по ул. Горького,
отключено водоснабжение на 11 объектах. Воды нет в жилых домах по адресу: ул. Вокзальная 50а и 52, ул. Ленина 83,85,87,89; ул. Горького 1, 3 и 5. Отключен от водоснабжения Детский сад №17 и Лицей №6, сообщает бердский Комбинат бытовых услуг.

Организован подвоз воды. Ориентировочный срок устранения аварии до 20 часов. На данный момент нет возможности начать работы, так как мешает припаркованный транспорт. Просьба к владельцу автомобиля Lexus с гос номером Е119МК срочно убрать автомобиль.

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От редакции

Найдется владелец авто?

Аноним, 29 июля 2019 10:50
Про Эвакуатор в Бердске никто не слышал!
Аноним, 29 июля 2019 11:05
Дебилы.
Павел, 29 июля 2019 11:27
А с ГИБДД не судьба связаться. Они по номеру вычеслят хозяина махом.
Аноним, 29 июля 2019 11:39
НВР:
Смешно!Вот как надо парковаться!Эвакуатор?Не пробовали
Пилот, 29 июля 2019 11:48
Ну как же, а разворотить асфальт, сломать дорожки и потом так оставить это мы можем да?
А оттащить машину увы...

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