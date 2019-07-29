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Расстреляли из травмата мужчину у клуба «Синий иней»в центре Новосибирска

11:45 29.07.2019 Фото: АСТ
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После продолжительной ссоры мужчина открыл огонь в воздух. Парень сделал ему замечание, в результате чего поплатился сам.

Расстреляли из травмата мужчину у клуба Синий инейв центре Новосибирска
Мужчину расстреляли из травмата

Конфликт произошел у клуба «Синий иней» на улице Советской. После продолжительной ссоры мужчина открыл огонь в воздух. Парень сделал ему замечание, в результате чего поплатился сам. Вооруженный посетитель клуба выстрелил в обидчика из травматического пистолета.

Как сообщили в региональном главке МВД, сообщение из больницы в полицию о раненом мужчине поступило в шесть часов утра. Прибывшие в медицинское учреждение сотрудники полиции опросили пострадавшего 1988 года рождения. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, ведется розыск подозреваемого.

Источник: РЕН ТВ

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