Расстреляли из травмата мужчину у клуба «Синий иней»в центре Новосибирска

После продолжительной ссоры мужчина открыл огонь в воздух. Парень сделал ему замечание, в результате чего поплатился сам.

Мужчину расстреляли из травмата

Конфликт произошел у клуба «Синий иней» на улице Советской. После продолжительной ссоры мужчина открыл огонь в воздух. Парень сделал ему замечание, в результате чего поплатился сам. Вооруженный посетитель клуба выстрелил в обидчика из травматического пистолета.

Как сообщили в региональном главке МВД, сообщение из больницы в полицию о раненом мужчине поступило в шесть часов утра. Прибывшие в медицинское учреждение сотрудники полиции опросили пострадавшего 1988 года рождения. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, ведется розыск подозреваемого.

Источник: РЕН ТВ