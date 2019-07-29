Дедовщине и рукоприкладству в армии объявили бой военные прокуроры Новосибирска

Прокурорские работники ЦВО ждут от жителей Бердска сообщений о фактах неуставных отношений, чтобы привлечь виновных к ответственности и восстановить права военнослужащих. К работе подключили Росгвардию.

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Борьбу дедовщине и рукоприкладству в армии объявила прокуратура Центрального военного округа. Во всяком случае, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в надзорном органе ЦВО, прокурорские работники участвуют в «месячнике сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

По словам старшего помощника военного прокурора ЦВО, полковника юстиции Шамсутдинова, разработан план работы межведомственной группы «по борьбе с неуставными проявлениями, рукоприкладством и иными насильственными преступлениями» с 1 по 31 августа. Это касается и воинских частей, расположенных на территории Новосибирской области. К выявлению и пресечению дедовщины привлекли управление Сибирского округа войск Росгвардии.

Прокурорские работники и бойцы Росгвардии намерены в течение августа напоминать срочникам и служащим по контракту об уголовной ответственности за неуставные отношения, а с командирами и гражданским персоналом проведут профилактику нарушений.

В воинских частях №2668, 55443, 52987 солдатам и офицерам покажут видеофильмы, проведут юридические консультации с военнослужащими, индивидуальные беседы с теми, кто склонен к нарушению воинской дисциплины.

— В целях выявления в коллективах неуставных взаимоотношений и изучения причин возникновения конфликтов, будет проведено анонимное анкетирование. Для офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат военными прокурорами спланированы выступления с информацией о правах и социальных гарантиях военнослужащих, — уточнил «Курьер. Среда. Бердск» Шамсутдинов.

Он подчеркнул, что необходимо сообщать обо всех случая дедовщины, о которых кому-либо стало известно:

— В случае наличия достоверных сведений о фактах, совершаемых военнослужащими преступлений, а также преступлениях, совершаемых в отношении военнослужащих, незамедлительно сообщать об этом на прокурорский участок военной прокуратуры ЦВО с местом дислокации в Новосибирске по телефонам доверия: 8 383 221 49 69, 228 40 13, 228 41 26.

Полковник Шамсутдинов заверил, что по всем заявлениям, содержащим достоверные сведения о нарушениях закона, проведут проверки «в целях изобличения виновных лиц, восстановления прав и законных интересов пострадавших граждан, привлечения правонарушителей к ответственности».