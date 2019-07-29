Едкий дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Казахстана

О задымлении в воскресенье, 28 июля, сообщил «Казгидромет»

Над рядом регионов Казахстана нависла дымка, принесенная пожарами, которые бушуют на территории Сибири. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает «Казгидромет».

Метеорологи страны зафиксировали в некоторых районах превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Под облаком дыма сибирских пожаров оказались Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, а также город Нур-Султан. Сейчас наблюдается и дальнейшее его распространение на Карагандинскую область и на районы Алматинской области.

Источник: РЕН ТВ