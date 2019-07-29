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Убило молнией во время забега в горах спортсменку в Италии

11:00 29.07.2019 Фото: Pixabay
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Молния застала бегунью на высоте 2100 метров на уровнем моря. Женщина была еще жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в госпитале.

Убило молнией во время забега в горах спортсменку в Италии
Женщину убило в горах во время забега

Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Молния застала бегунью на высоте 2100 метров на уровнем моря. Женщина была еще жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в госпитале.

Трейлраннинг — это один из видов бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах) как в свободном темпе, так и в рамках соревнования.

Источник: РГ

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