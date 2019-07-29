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От «ложных идей» в день Крещения Руси предостерег россиян Патриарх Кирилл

10:45 29.07.2019 Фото: кремлин.ру
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Предстоятель Русской православной церкви напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», которые могут на первый взгляд показаться привлекательными.

От ложных идей в день Крещения Руси предостерег россиян Патриарх Кирилл
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси

В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где состоялся торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Предстоятель Русской православной церкви совершил торжественный молебен у памятника крестившему Русь святому князю Владимиру и напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», которые могут на первый взгляд показаться привлекательными. «Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к пришедшим на богослужение.

Он подчеркнул, что последствия такого ошибочного выбора «обычно весьма печальны» как для общества, так и для государства.

Первоиерарх также отметил важность «утверждения связи с историей», добавив, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но история святых. «Мы должны помнить о святом Владимире как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей нашу жизнь, здесь и сейчас», — заключил патриарх Московский и всея Руси.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.

В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.

Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после — русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы религиозны?

Аноним, 29 июля 2019 11:08
"Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой"

Идентичностью с кем? С Греками?
Аноним, 29 июля 2019 11:39
Предстоятель Русской православной церкви напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций» - чуждых русскому народу конструкций, пришедшим к нам из-за границы около 1000 лет назад, вассалом которых выступает Гундяев с правительственной свитой.
Аноним, 29 июля 2019 11:23
Дело в том, что в Российской империи не было Русской Православной Церкви.
Христианская церковь существовала под другим названием -
«Российская Греко-Кафолическая Церковь»,
или как её ещё называли
«Российская ортодоксальная церковь греческого обряда».
Аноним, 29 июля 2019 11:51
Ортодоксальная - значит Правоверная?
Откуда же в «Российской ортодоксальной церкви греческого обряда» появилось слово "Православная"? С чьей подачи? И сколько лет до Христианства существует понятие "Православие" на Руси?
Аноним, 29 июля 2019 11:52
"Проснётся Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая раскачка пойдёт по всему миру..."
Ф.М. Достоевский

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