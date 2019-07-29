От «ложных идей» в день Крещения Руси предостерег россиян Патриарх Кирилл

Предстоятель Русской православной церкви напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», которые могут на первый взгляд показаться привлекательными.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси

В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где состоялся торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Предстоятель Русской православной церкви совершил торжественный молебен у памятника крестившему Русь святому князю Владимиру и напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», которые могут на первый взгляд показаться привлекательными. «Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к пришедшим на богослужение.

Он подчеркнул, что последствия такого ошибочного выбора «обычно весьма печальны» как для общества, так и для государства.

Первоиерарх также отметил важность «утверждения связи с историей», добавив, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но история святых. «Мы должны помнить о святом Владимире как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей нашу жизнь, здесь и сейчас», — заключил патриарх Московский и всея Руси.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.

В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.

Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после — русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.

Источник: РИА Новости