Где найти летом работу?
Лето – долгожданная пора отпусков, когда наконец-таки можно полноценно отдохнуть и отодвинуть заботы на второй план. Для кого-то же это время года наоборот становится плодотворным сезоном продуктивной работы. В период с мая по август достаточно сложно найти вакантное место. В основном, поиском работы летом занимаются студенты и те, кому требуется подработка. Несмотря на то, что места на должности заняты, найти подработку или даже серьезную работу на постоянной основе, летом гораздо легче и проще, чем зимой и осенью. О том, как успешно попасть на вакантное место расскажем в этой статье.
Преимущество поиска работы летом заключается в том, что большинство людей уходят в отпуск, вследствие чего снижается конкуренция на рынке труда. Первым шагом к успешному поиску работы должно стать создание резюме. Обязательно заполните графу образование и ключевых навыков, ведь практически все работодатели ищут соискателей по этим категориям. Также, важно обновить дату публикации резюме на специальных сайтах, предназначенных для этого, чтобы попасть в первые позиции поисковой системы для работодателей. Даже если опыт работы совсем не большой, старайтесь максимально указать то, чем вы владеете в данный момент. На руку могут сыграть имеющиеся хобби. Чтобы не пропустить свежие вакансии, не забывайте чаще обновлять профиль на сайте работодателя, а лучше всего подключите автопоиск и подпишитесь на рассылку актуальных мест по электронной почте.
Преимущество поиска работы летом заключается в том, что большинство людей уходят в отпуск, вследствие чего снижается конкуренция на рынке труда. Первым шагом к успешному поиску работы должно стать создание резюме. Обязательно заполните графу образование и ключевых навыков, ведь практически все работодатели ищут соискателей по этим категориям. Также, важно обновить дату публикации резюме на специальных сайтах, предназначенных для этого, чтобы попасть в первые позиции поисковой системы для работодателей. Даже если опыт работы совсем не большой, старайтесь максимально указать то, чем вы владеете в данный момент. На руку могут сыграть имеющиеся хобби. Чтобы не пропустить свежие вакансии, не забывайте чаще обновлять профиль на сайте работодателя, а лучше всего подключите автопоиск и подпишитесь на рассылку актуальных мест по электронной почте.
Знай свои трудовые права!
В поиске работы могут помочь центры занятости населения. Через данное учреждение найти подходящую вакансию может любой желающий от 14 лет. Несовершеннолетним гражданам предоставляют такие места, где большую часть денег платит государство, а малая остается за работодателем. Это необходимо знать для того, чтобы юный гражданин был информирован о своих полномочиях в случае, если работодатель оказался недобросовестным и удерживает часть денег на своем счету. Компанией или предприятием, сотрудничающей с Центром занятости должен строго соблюдаться Трудовой Кодекс. Он же регламентирует продолжительность рабочей недели, которая составляет не более 24 часов для детей до шестнадцати лет, и не более 35 часов для подростков от 16 до 18 лет. Чтобы несовершеннолетний мог устроиться на работу, ему необходимо предоставить в Центр занятости справку из школы или колледжа, паспорт, письменное согласие от родителей, дающее право на трудовую деятельность и обзавестись трудовой книжкой со СНИЛС.
В поиске работы могут помочь центры занятости населения. Через данное учреждение найти подходящую вакансию может любой желающий от 14 лет. Несовершеннолетним гражданам предоставляют такие места, где большую часть денег платит государство, а малая остается за работодателем. Это необходимо знать для того, чтобы юный гражданин был информирован о своих полномочиях в случае, если работодатель оказался недобросовестным и удерживает часть денег на своем счету. Компанией или предприятием, сотрудничающей с Центром занятости должен строго соблюдаться Трудовой Кодекс. Он же регламентирует продолжительность рабочей недели, которая составляет не более 24 часов для детей до шестнадцати лет, и не более 35 часов для подростков от 16 до 18 лет. Чтобы несовершеннолетний мог устроиться на работу, ему необходимо предоставить в Центр занятости справку из школы или колледжа, паспорт, письменное согласие от родителей, дающее право на трудовую деятельность и обзавестись трудовой книжкой со СНИЛС.
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С 16 лет найти работу гораздо легче, однако работодатели не торопятся устраивать официально подростков на короткий период времени. Это обусловлено длительной бумажной волокитой, которая необходима для трудоустройства несовершеннолетнего. Можно попробовать работать без заключения трудового договора, полагаясь на добросовестность компании или предприятия. Наиболее популярными вакансиями, которые могут получить подростки на лето, являются промоутер, аниматор, расклейщик объявлений, курьер, продавец-консультант, продавец на аттракционы, садовод, официант и уборщик. Плюс этих вакансий заключаются в том, что работник может получить расчет день-в-день и не больше не появляться на работе в случае, если она не понравилась для дальнейшего сотрудничества.
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Не выходя из дома
Можно найти работу, не выходя из дома, занимаясь фрилансом удаленно от работодателя. Фрилансер – это наемный рабочий для выполнения какого-либо срочного задания. Существует множество онлайн-бирж, которые предлагают работу. Задания на таких Интернет-платформах не слишком сложные. Например, перепечатать текст с картинки, или написать его самостоятельно, сделать перевод, либо размещать объявления или обзванивать клиентов. Может требоваться работа и в социальных сетях, в виде просьбы написать комментарий или отзыв, вступить в группу или сообщество, или создать рекламу. Правда такая подработка оплачивается низкой заработанной платой, а времени на нее уходит достаточно много. Несмотря на это, фриланс пользуется у подростков высоким спросом. Одной из таких популярных онлайн-бирж выступает www.fl.ru.
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Не выходя из дома
Можно найти работу, не выходя из дома, занимаясь фрилансом удаленно от работодателя. Фрилансер – это наемный рабочий для выполнения какого-либо срочного задания. Существует множество онлайн-бирж, которые предлагают работу. Задания на таких Интернет-платформах не слишком сложные. Например, перепечатать текст с картинки, или написать его самостоятельно, сделать перевод, либо размещать объявления или обзванивать клиентов. Может требоваться работа и в социальных сетях, в виде просьбы написать комментарий или отзыв, вступить в группу или сообщество, или создать рекламу. Правда такая подработка оплачивается низкой заработанной платой, а времени на нее уходит достаточно много. Несмотря на это, фриланс пользуется у подростков высоким спросом. Одной из таких популярных онлайн-бирж выступает www.fl.ru.
Приходя на собеседование летом, помните о том, что, несмотря на жару, дресс-код все же необходимо соблюдать. Существует множество видов летних деловых костюмов. В летний период времени работодатели становятся гораздо «мягче» и толерантней по отношению к соискателям. Поэтому позаботьтесь об имидже и эффективной самопрезентации на собеседовании. Также, рекомендуется заранее составить список вопросов, которые следует задать работодателю при устройстве на вакантное место. Ведь все эти факторы никак не зависят от времени года.
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