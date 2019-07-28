Регулярный секс после 50 лет позволяет выглядеть на 15 лет моложе

Сексуальная активность после 50 лет коррелирует с ростом качества когнитивной деятельности мозга

Найден один из самых доступных способов выглядеть на 15 лет моложе, не прибегая к диетам и косметологическим процедурам. Метод был презентован на днях в Великобритании, об этом «ноу-хау» ученых сообщило издание The Sun. По мнению исследователей, омолаживающим эффектом обладает регулярная сексуальная жизнь.

«Наше исследование дает понять, как важно постоянно заботиться о себе и наслаждаться лучшими вещами в жизни независимо от того, каков ваш возраст», – прокомментировали ученые предложенную ими концепцию.

Согласно этой теории, секс по меньшей мере один раз в неделю позволяет значительно улучшить свое самочувствие, а также начать гораздо лучше выглядеть.

Данное заключение было сделано специалистами после анализа результатов опроса и проверки состояния здоровья тысячи человек. Оценив полученную информацию, исследователи констатировали, что люди, которые ведут регулярную половую жизнь, проявляют физиологические признаки замедления старения. По словам авторов проекта, многие из таких людей «чувствуют и выглядят на 15 лет моложе своего возраста».

Это исследование не первое, в котором ученые видят связь между регулярным сексом и омоложением организма. В прошлом году группа специалистов из Университета Ковентри и Оксфорда представила данные о том, что сексуальная активность после 50 лет коррелирует с ростом качества когнитивной деятельности мозга. Регулярная половая жизнь омолаживает мозг у пожилых людей, констатировали тогда неврологи.

Источник: МедикФорум