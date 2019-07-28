Как пережить смерть близкого человека?

Смерть близкого или родного человека – непосильная безвозвратная утрата, но вам не нужно стыдиться жить дальше

Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с тяжелыми моральными ситуациями. У кого-то такими становятся потеря работы, отсутствие денежных средств для обеспечения минимального уровня жизни, расставание со второй половиной. Такие трудные минуты проходят со временем: человек начинает трудиться на новом месте, денег можно занять, а в качестве спутника жизни выбрать кого-то более подходящего. Единственная ситуация, в которой уже ничего нельзя сделать – смерть близкого или родного человека. Скорбящему ничего не остается, как пожелать душе усопшего светлого пути и сохранять о ней память. Зачастую, потеря кого-либо переживается с большой утратой, непосильным горем и, как правило, если в нужный момент не прийти на помощь, то скорбь может перерасти в глубокую депрессию и даже психическое расстройство.

Не все могут справиться с переживаниями о смерти близкого или родного человека. Некоторым необходима серьезная медицинская помощь психолога. В такие минуты советы и утешения друзей, приятелей или знакомых могут нанести еще больший вред. Именно поэтому требуется вмешательство специалиста в области психологии и психиатрии. По определению доктора Э. Кюблер-Росс после смерти близкого человек переживает пять стадий горя – это отрицание, злость, «торг», депрессия и, в конце концов, принятие. Доктор считала, что эти стадии являются нормальными реакциями психически здорового человека, его защитным механизмом. Сложность этих стадий заключается в том, что их проходят не друг за другом, а могут периодически к ним возвращаться снова и снова. Бывает и так, что скорбящий может переживать эти стадии параллельно. По времени их переживают тоже каждый индивидуально. Но иногда человек зацикливается на одной из стадий, что приводит к различным психическим расстройствам.

Психологические этапы переживания горя

Как определить по поведению человека, на какой из стадий горя находится человек, и что необходимо сделать, чтобы пережить их как можно мягче. Стадия «отрицание» проявляется в форме шока, истерики и оцепенения. Утративший не может поверить в то, что тяжелая ситуация произошла именно с ним и может начать даже бредить. В такой момент необходимо «подыграть» скорбящему, притвориться, что никаких изменений не произошло.

Следующей стадией является злость. Осознав, что близкого человека действительно больше нет рядом с нами в живых, переживающий горе начинает злиться, испытывать ярость и гнев. В этот период начинаются срывы на ни чем неповинных окружающих людей, буквально за каждую мелочь.

«Торг» может проявляться в виде откладывания неизбежного. Начинаются разговоры с Богом, просьбы в никуда вернуть близкого в обмен на что-либо. Например, это может звучать в форме «Господи, лучше бы ты забрал у меня здоровье, чем…».

Четвертая стадия – депрессия. Потеряв навсегда родного человека и «проиграв торги с Богом», приходит осознание жестокой реальности и неизбежное столкновение с ней. Такие перемены влекут за собой подавленное состояние, безразличие к происходящему и отсутствие смысла в будущем. Человек становится вялым, равнодушным и печальным.

До последней стадии «принятия» доходят не многие люди. Она характеризуется смирением и покорностью ситуации. Иногда эта стадия вызывает в человеке творческий порыв, раскрывает его скрытый потенциал в реализации креативных идей.

Нить надежды

Все эти пять стадий психолога Э. Кюблер-Росс связаны нитью надежды. Надежды на то, что когда-нибудь душевная боль и скорбь пройдет, наступят хорошие изменения, и жизнь снова войдет в привычный для человека ритм.

Каких правил современных психологов стоит придерживаться, чтобы не остановиться в течение затяжного времени на одной из стадий? Во-первых, необходимо принять свои чувства. В обществе принято утешать человека, потерявшего кого-то из близких, говорить ему слова поддержки и соболезнований.

Когда будет невыносимо больно, разрешите себе переживать утрату подходящим вам способом. Побейте подушку, порвите бумагу, покричите – это намного лучше сдержанных эмоций, которые могут выплеснуться в любой неподходящий момент. Найдите себе поддержку и опору.

В будущем по традиции придется отмечать годовщину смерти, день рождение покойного и другие даты, связанные с человеком. В такие минуты вам вновь понадобится поддержка, поэтому об этом нужно побеспокоиться заранее. Постарайтесь ограничить себя от неприятных людей на время скорби.

И, самое главное, ни в коем случае не начинайте злоупотреблять спиртным! В таком случае лучше, наоборот, заняться своим здоровьем после перенесенного сильного стресса.

Смерть близкого или родного человека – непосильная безвозвратная утрата, но вам не нужно стыдиться жить дальше. Нужно снова научиться улыбаться и любить эту жизнь, какой бы она не была.