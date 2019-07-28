Кремация — не просто сжигание тела, это обряд перед погребением

Хоронят урну с прахом по всем правилам, установленным администрацией кладбища

Кремация – это не просто процесс сжигания тела человека. Это обряд перед церемонией погребения. В разные времена кремация выглядела по-своему. И в каждый вид был заложен свой определенный ритуальный смысл. Кремирование в современном мире стало отличным альтернативным вариантом захоронения человека. Во-первых, это экологично, во-вторых, не занимает свободные земли под место для кладбища, и, в-третьих, не требует особого внимания по дальнейшему уходу. Откуда взялся обряд кремирования, и каким оно бывает, рассмотрим в этой статье.

Самые первые следы ритуальной кремации были обнаружены учеными-археологами. Таким образом, выяснили, что кремирование зародилось около 300 000 лет назад во времена среднего палеолита. А в железном веке кремация преобладала над традиционным захоронением в землю. Также, существует легенда, которая повествует о кремации Будды, прах которого находится в специальных ступах, «разбросанных» по всей Индии в различных местах. В Древней Греции считалось, что сжигание тела усопшего человека поможет «жить» душе в загробном мире. Чуть позже эту традицию позаимствовал Древний Рим, где были разработаны стены с полками для хранения праха – колумбарии. Прослеживаются упоминания о кремации и в Ветхом Завете. Однако в христианстве кремирование относят к языческим традициям, поэтому церковью данный обряд не признается богоугодным. В России первый крематорий был построен до революции во Владивостоке.

Подготавливаемся к траурному процессу

Как происходит процесс кремации в современном мире? Как правило, сначала устраивают прощальную траурную церемонию или в залах гражданских обрядов или в отведенном для этого ритуальном зале при крематории. Перед тем, как люди придут попрощаться с покойным, ответственное за усопшего лицо должно представить администратору все необходимые документы для проведения регистрации. Регистрация основывается на свидетельстве о смерти и счета-заказа на похороны. После чего администратор отдает документ о захоронении путем обряда кремирования. Затем в зал вносят гроб с открытой крышкой и оформляют место вокруг ритуальными атрибутами. Ставят портрет человека у изголовья гроба, украшают гроб с боков, крышку от гроба располагают справа, а сам гроб устанавливают на катафалк. Когда помещение подготовлено для времени прощания с покойным, начинают приглашать людей.

Знакомых, друзей, родственников и просто близких людей рассаживают по правую сторону от покойного, может играть тихая траурная музыка в течение этого организационного процесса. Когда все заняли свои места, и музыка стихла, ответственное лицо, стоя возле изголовья гроба, произносит прощальную речь. После того, как речь была произнесена, пришедшие могут по одному в порядке очереди проститься с усопшим. Когда все попрощались, гроб под траурную тихую музыку медленно перемещают с катафалка на транспортер в печь. Если на похоронах производилось отпевание, то освященную землю кладут в урну позже. Захоронение праха может быть выполнено как с помещением в урну, так и без ее использования. Можно захоронить урну с прахом в землю с установкой или без установки памятника. Или поместить ее в «стену скорби» – колумбарий. А может, последняя воля покойного была в том, чтобы развеять прах над морем.

Как хоронить после кремации

Хоронят урну с прахом по всем правилам, установленным администрацией кладбища. Родственники или ответственные лица покойного должны представить соответствующие документы о кремации, а также паспорт человека, которому была передана урна на хранение. Если урну хотят похоронить на другом кладбище, не принадлежащем крематорию, необходимо получить справку о свободной для этого земле. Урну с прахом отдают на следующий день после кремации. Но есть исключения, когда ее можно забрать в тот же день. В том случае, когда ответственное лицо не может получить или похоронить урну, оно может написать письменное заявление на просьбу сделать это работниками кладбища или крематория. После этого работники кладбища предоставляют акт о погребении и записывают процесс захоронения в «Книге памяти». Урну передают ответственному лицу без присутствия посторонних лиц в зале, и с отсутствием в зале других урн. Также, выдают удостоверение о произведенной кремации.

Рекомендуется устанавливать урну на постаменте, оформленном живыми цветами. На ней должны быть указаны фамилия, имя и отчество покойного, дату рождения и смерти, а также регистрационный номер кремации. Устанавливает урну в колумбарий работник крематория. Прах хранится в крематории в течение одного года с момента сжигания тела человека в гробу. Если урну с прахом по истечению этого срока никто не забрал и не уведомил о захоронении, ей назначается особое место для «невостребованных прахов», куда ее также хоронят со всеми почестями и правилами.