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Как содержать могилу в чистоте и порядке?

20:29 28.07.2019, Инесса Муралева Фото: pixabay.com
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Не важно, есть ли у вас возможность приезжать часто навещать могилку, главное, чтобы память об усопшем вечно жила в сердце…

Как содержать могилу в чистоте и порядке?
Для уборки могилок в православии есть определенный, предназначенный для этого день – Радоница или, по-другому Родительский день

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание

Как содержать могилу в чистоте и порядке?

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Несмотря на то, что многие привязывают поездку на кладбище с целью уборки на могилках к различным датам или событиям, приезжать и приводить место захоронения в порядок следует в течение всего года, а не в определенный момент. Однако есть небольшой временной период, когда делать уборку нельзя. Он связан с христианским праздником Светлой Пасхи и богослужением после нее. Поэтому зачастую уборку на могилках производят до этого времени.

Лучшим временем для проведения уборки на могилках считается неделя после Вербного воскресенья. После нее наступает Страстная неделя – период, когда посещать кладбище, согласно церковным канонам не следует. Также, нельзя проводить уборку на кладбище неделю до и после Пасхи, как и в ее день. Для уборки могилок в православии есть определенный, предназначенный для этого день – Радоница или, по-другому Родительский день. Выпадает он на вторник во вторую неделю после Пасхи. Однако, как правило, Радоница выпадает в будний день, поэтому у многих людей нет возможности посетить кладбище. Если же все-таки человек собрался провести небольшую уборку на могилке вечером, после работы, то накануне необходимо отстоять вечернюю службу в Церкви за упокой души усопшего.

Каким образом необходимо проводить уборку на могилке? В первую очередь, избавиться от накопившегося прошлогоднего мусора – сухой листвы, травы и сорняка, выкинуть засохшие венки. Далее, смотрим состояние памятника или креста, оградки и других элементов оформления – урн, столика и скамьи. Прежде, чем принять решение о смене и выборе нового памятника на могилку, свяжитесь с администрацией кладбища. Это необходимо для того, чтобы установка памятника соответствовала всем правилам и нормам. Подготовьте документы для проверки: паспорт ответственного за место захоронения, договор на изготовление памятника, заявление на его установку. И уже после того, как данный процесс будет согласован, приступайте к выбору. Самым прочным материалом для изготовления памятника считается гранит. За ним следует мрамор и полиматериалы (смесь гранита или мрамора с другими породами). Если периодически приезжать на могилку нет возможности, то лучше всего заказать установку целого мемориального комплекса из гранитного камня. Этот материал отличается особой прочностью, как к химическим веществам, так и неблагоприятным погодным условиям. В случае, когда хочется сделать памятник какой-либо особой, индивидуальной формы, лучше изготавливать его из мрамора. Его физические свойства делают этот материал пластичным для обработки. Полиматериалы, из которых можно изготовить памятник, располагают более низкой себестоимостью по сравнению с природными материалами.

Могильные ограждения тоже существуют в нескольких видах. Среди них различают оградки из бетона, гранита, кованые изделия, металлические и естественные из растений. Бетон располагает низкой стоимостью, но и срок службы у него будет такой же недолгий. Оградку сооружают из бетонных плит, напоминающих кирпичную кладку. Из гранита, как уже говорилось выше, получаются самые долговечные ограждения. Плюс ко всему можно не придумывать оградке какую-либо живописную форму, постольку, поскольку гранит обладает красивым природным рисунком на камне. Кованые ограждения, помимо своего эстетичного вида, также обладают высокой прочностью к окружающей неблагоприятной среде. За ними не требуется особого ухода, и они сами по себе бывают разных цветов. Металлические заборы пользуются широкой популярностью по сравнению с остальными материалами. Они недорого стоят, обладают высокой износоустойчивостью, и из них можно выковать красивый узор. Живой забор лучше всего садить на охраняемых кладбищах. На таких кладбищах сотрудники следят не только за общим чистотой и порядком, но и за могилками в том числе. Элементы оформления могилки можно изготовить из того же материала, что и памятник или оградку – все зависит от пожелания заказчика.
Если человек достаточно часто посещает могилку, можно внутри оградки посадить живые цветы на летний период. Но если такой возможности нет, то стоит отдать предпочтение искусственным венкам с опорными конструкциями, чтобы их не унесло ветром.

Для уборки на могилке вам могут понадобиться грабли, тяпка, веник, совок, мешки для мусора, перчатки, пятилитровая канистра с чистой проточной водой, тряпки. После того, как предметы будут использованы по назначению, их следует выбросить. Ничего с кладбища к себе домой забирать нельзя! Обязательно после уборки помяните усопшего родственника. Батюшки советует первым делом перед уборкой зажечь на могилке свечку, а уже потом приступать к работам.
Не важно, есть ли у вас возможность приезжать часто навещать могилку, главное, чтобы память об усопшем вечно жила в сердце…

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